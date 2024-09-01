"Культурный фронт в ОАЭ": кто из музыкантов не вернулся в Украину, — расследование (видео)

По данным журналистов, из украинских музыкальных коллективов, играющих тяжелую музыку, которые уехали за границу, уже можно составить музыкальный фестиваль. В числе таких Jinjer, Space of Variations, которые на контракте у крупнейшего metal-лейбла — Napalm Records.

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Авторы журналистского расследования изучили социальные сети представителей "новой волны украинской культурной диаспоры" и говорят, что ряд селебрити будто соревнуются друг с другом в конкурсе на лучший эвфемизм к словосочетанию побег из Украины. Об этом сообщается в сюжете "Телебачення Торонто".

По словам авторов публикации, многие украинские артисты не дают миру забыть о войне в Украине, представляют страну на различных конкурсах, собирают средства на Силы обороны и возвращаются домой. Тех, кто не вернулся в Украину, не так много, но они есть.

Выехавший за границу актер и телеведущий Богдан Юсипчук пишет в соцсетях о больших переменах в жизни. Поездке на конкурс "Man of the year" на Бали, фото в шароварах, съемках в индийских фильмах и арабской рекламе.

Он также упомянул о некоем "Культурном фронте в ОАЭ", а также о переезде в Лос-Анджелес.

"Это был только вопрос времени. Я с самого детства нигде, как только здесь, себя и не представлял. Я на своем месте. Среди своих. Среди высокой конкуренции и невероятного роста. Я вне зоны комфорта, как хотел. Я росту и самосовершенствуюсь, как хотел. Я живу Голливуде, как и хотел", — написал мужчина в соцсетях.

Богдан Юсипчук

Богдан Юсипчук

Музыкант Потап

Потап (в миру Потапенко Алексей Андреевич), по словам журналистов, то уезжал из Украины, то возвращался, рассказывал о продюсерских проектах, а также, что "вступил в тероборону, заочно".

Музыкант Потап

Музыкальный ансамбль Hardkiss дает гастроли по миру, а его гитарист Валерий Бебко, по данным источников журналистов, выехал за границу за несколько недель до полномасштабного вторжения и больше не возвращался. Ударник коллектива Евгений Кибелов в 2022 году восемь раз пересекал украинско-польскую границу, но в ноябре, судя по всему, выехал окончательно.

Hardkiss

"Hardkiss — это не просто украинская группа, а украинская группа времен войны. За границей Украину должны представлять мужественные, бородатые мужчины, которые излучают силу, уверенность и тестостерон <…> Но если мужественные, бородатые мужчины вернутся в Украину, теоретически их могут забрать в подразделение к другим мужественным бородатым мужчинам, и тогда Европа не увидит, какие украинские мужчины мужественные и бородатые. Нет сомнений, что это решение было сложным", — иронизирует журналистка.

Пост вокалистки Юлии Саниной

0% Mercury

Украинская группа 0% Mercury с девушкой вокалисткой — это "история невнимательной хозяйки, у которой постоянно теряются вещи", отмечают авторы ролика. Вначале в европейском туре потерялся ударник, затем басист. Поэтому концерты в Украине проводят запасным составом, а в Европе — изначальным. Quest Pistols, 0% Mercury, Stoned Jesus

Quest Pistols

Quest Pistols (название украинского ансамбля, судя по всему, скалькировано с британского панк-рок бэнда во главе с Сидом Вишесом) возрождается в военное время. Тексты своих русскоязычных композиций артисты перевели на украинский и отправились в мировое турне: Турция, Эстония, Казахстан, Грузия, Латвия. Украины в списке нет.

Пост Quest Pistols

Пост Quest Pistols

Журналисты отметил, что музыканты собирают средства на ВСУ, а вокалист Антон Савлепов рассказывал, что его брат попал в российский плен.

"Мы искренне сочувствуем семье. Но вопрос остается открытым: как можно устроить себе перебывали в Европе протяженностью в два года без возвращения в Украину?" — задается вопросом журналистка.

Может быть группа так часто исполняла песню "Санта Лючия", что св. Лючия — покровительница писарей, кучеров, столяров, сторожей и кающихся — смилостивилась и бессрочно продлила срок нахождения в Европе без писем в Минкульт, допускают авторы журналистского расследования.

Stoned Jesus

Музыкант из Stoned Jesus Игорь Сидоренко в апреле 2024 года неожиданно сообщил, что басист Сергей Слюсар и драммер Дмитрий Зинченко уже не участники проекта.

Пост Stoned Jesus

В одной из публикаций в Instagram упоминалось об "изменении стиля жизни и многочисленных логистических сложностях".

"Это расшифровывается так: один из музыкантов группы сейчас в армии, Игорь уже за границей и ему тяжело давать концерты в Европе, когда другие участники команды находятся в Украине. Но он нашел музыкантов из Одессы, которым удалось преодолеть логистические сложности и оказаться в Европе", — отметили журналисты.

По словам журналистов, Игорь Сидоренко в последний раз пересекал государственную границу, когда въехал в Украину из Румынии в марте 2023 года. После этого границу Украины в пунктах пропуска он официально не пересекал. Но все же каким-то образом оказался в Европе.

По подсчетам журналистов, из украинских музыкальных коллективов, играющих тяжелую музыку, которые уехали за границу, уже можно было бы составить музыкальный фестиваль, в числе таких Jinjer, Space of Variations, которые на контракте у крупнейшего metal-лейбла — Napalm Records.

Авторы публикации обратили внимание на музыкальное видео группы Sinoptik, снятое на одном из Пляжей в Португалии. По сюжету его герой наблюдает прилеты и пытается скрыться от ракет на фоне моря и песков.

Скриншот комментария к видео

Конечно, перечисленный список можно продолжать долго, поскольку за границей после начала полномасштабной войны оказались и музыканты, и актеры, и артисты балета, и театральные деятели, а некоторые творческие личности, такие как Актер Глеб Михайличенко и Сергей Листунов, вообще, "приняли сложное решение" сбежать в Россию.

Ответ ДПСУ

В пограничной службе Украины на запрос журналистов ответили, что на ведомство не налагается ответственность за контроль за превышением сроков пребывания лиц за границей, а учет упомянутых лиц не ведется.

Напомним, что в Quest Pistols пояснили, на чьем дне рождения играли на Бали и были ли на вечеринке российские граждане.

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