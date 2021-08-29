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Военный Фокус Теракт в аэропорту Кабула в разгар эвакуации

Байден с женой лично встретили тела американских солдат, погибших в Кабуле (фото, видео)

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Джон Байден, жена Байдена, Дувр,
Фото: Washington Post | Джон Байден с супругой

В результате теракта в столице Афганистана были убиты 13 военнослужащих американской армии.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден прибыли на базу американских ВВС Дувр в штате Делавер, чтобы почтить память 13 американских военнослужащих, погибших в результате теракта возле аэропорта Кабула, сообщает в воскресенье, 29 августа, Голос Америки.

Средний возраст погибших военных — 22 года. Это:

  • штаб-сержант армии США Райан Кнаусс, 23 года.
  • медик ВМС Макстон Совяк, 22 года.

представители Корпуса морской пехоты:

  • младший капрал Карим Никоуи, 20 лет.
  • младший капрал Дэвид Ли Эспиноза, 20 лет.
  • младший капрал Райли МакКаллум, 20 лет
  • младший капрал Джаред Шмитц, 20 лет
  • младший капрал Рикки Томпсон, 21 год
  • капрал Хантер Лопес, 22 года
  • капрал Дэган Пэйдж, 23 года
  • капрал Хумберто Санчес, 25 лет
  • сержант Николь Ги, 23 года
  • сержант Джоанна Розарио, 25 лет
  • штаб-сержант Дарен Тейлор Гувер, 31 год
американские военные, которые погибли в теракте в Кабуле - фото
Средний возраст погибших военных — 22 года
Фото: Соцсети

В заявлении Белого дома сказано, что американский лидер встретится с семьями погибших военнослужащих, которые "отдали свои жизни, чтобы спасти американцев, наших партнеров и наших афганских союзников в Кабуле".

Тела погибших прибыли из Кабула 28 августа

После встречи с родителями погибших военных чета Байденов примет участие в "достойном перемещении" — военном ритуале приема останков погибших в иностранных боях.

Байден с женой в аэропорту
Байден с супругой прибыли на базу американских ВВС

Напомним, в результате теракта в Кабуле число жертв превысило 100 человек: были убиты 13 военнослужащих США, а также 90 жителей Афганистана. Ранения различной степени тяжести получили свыше 200 человек.

Первый мощный взрыв прогремел рядом с аэропортом Кабула, после чего стали слышны автоматные очереди. Факт подрыва смертника подтвердили в Пентагоне США.

Второй взрыв произошел возле отеля Baron в Кабуле.

Третий взрыв прогремел в воскресенье, 29 августа: ракета попала в жилой дом.