Байден с женой лично встретили тела американских солдат, погибших в Кабуле (фото, видео)
В результате теракта в столице Афганистана были убиты 13 военнослужащих американской армии.
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден прибыли на базу американских ВВС Дувр в штате Делавер, чтобы почтить память 13 американских военнослужащих, погибших в результате теракта возле аэропорта Кабула, сообщает в воскресенье, 29 августа, Голос Америки.
Средний возраст погибших военных — 22 года. Это:
- штаб-сержант армии США Райан Кнаусс, 23 года.
- медик ВМС Макстон Совяк, 22 года.
представители Корпуса морской пехоты:
- младший капрал Карим Никоуи, 20 лет.
- младший капрал Дэвид Ли Эспиноза, 20 лет.
- младший капрал Райли МакКаллум, 20 лет
- младший капрал Джаред Шмитц, 20 лет
- младший капрал Рикки Томпсон, 21 год
- капрал Хантер Лопес, 22 года
- капрал Дэган Пэйдж, 23 года
- капрал Хумберто Санчес, 25 лет
- сержант Николь Ги, 23 года
- сержант Джоанна Розарио, 25 лет
- штаб-сержант Дарен Тейлор Гувер, 31 год
В заявлении Белого дома сказано, что американский лидер встретится с семьями погибших военнослужащих, которые "отдали свои жизни, чтобы спасти американцев, наших партнеров и наших афганских союзников в Кабуле".
После встречи с родителями погибших военных чета Байденов примет участие в "достойном перемещении" — военном ритуале приема останков погибших в иностранных боях.
Напомним, в результате теракта в Кабуле число жертв превысило 100 человек: были убиты 13 военнослужащих США, а также 90 жителей Афганистана. Ранения различной степени тяжести получили свыше 200 человек.
Первый мощный взрыв прогремел рядом с аэропортом Кабула, после чего стали слышны автоматные очереди. Факт подрыва смертника подтвердили в Пентагоне США.
Второй взрыв произошел возле отеля Baron в Кабуле.
Третий взрыв прогремел в воскресенье, 29 августа: ракета попала в жилой дом.