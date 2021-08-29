Байден с женой лично встретили тела американских солдат, погибших в Кабуле (фото, видео)

В результате теракта в столице Афганистана были убиты 13 военнослужащих американской армии.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден прибыли на базу американских ВВС Дувр в штате Делавер, чтобы почтить память 13 американских военнослужащих, погибших в результате теракта возле аэропорта Кабула, сообщает в воскресенье, 29 августа, Голос Америки.

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Средний возраст погибших военных — 22 года. Это:

штаб-сержант армии США Райан Кнаусс, 23 года.

медик ВМС Макстон Совяк, 22 года.

представители Корпуса морской пехоты:

младший капрал Карим Никоуи, 20 лет.

младший капрал Дэвид Ли Эспиноза, 20 лет.

младший капрал Райли МакКаллум, 20 лет

младший капрал Джаред Шмитц, 20 лет

младший капрал Рикки Томпсон, 21 год

капрал Хантер Лопес, 22 года

капрал Дэган Пэйдж, 23 года

капрал Хумберто Санчес, 25 лет

сержант Николь Ги, 23 года

сержант Джоанна Розарио, 25 лет

штаб-сержант Дарен Тейлор Гувер, 31 год

[ + – ] Средний возраст погибших военных — 22 года Фото: Соцсети

В заявлении Белого дома сказано, что американский лидер встретится с семьями погибших военнослужащих, которые "отдали свои жизни, чтобы спасти американцев, наших партнеров и наших афганских союзников в Кабуле".

[ + – ] Тела погибших прибыли из Кабула 28 августа

После встречи с родителями погибших военных чета Байденов примет участие в "достойном перемещении" — военном ритуале приема останков погибших в иностранных боях.

[ + – ] Байден с женой в аэропорту

[ + – ] Байден с супругой прибыли на базу американских ВВС

Напомним, в результате теракта в Кабуле число жертв превысило 100 человек: были убиты 13 военнослужащих США, а также 90 жителей Афганистана. Ранения различной степени тяжести получили свыше 200 человек.

Первый мощный взрыв прогремел рядом с аэропортом Кабула, после чего стали слышны автоматные очереди. Факт подрыва смертника подтвердили в Пентагоне США.

Второй взрыв произошел возле отеля Baron в Кабуле.

Третий взрыв прогремел в воскресенье, 29 августа: ракета попала в жилой дом.