Новый взрыв в Кабуле: ракета попала в жилой дом (фото, видео)

По сообщениям СМИ, при взрыве погибли дети и женщины.

В столице Афганистана Кабуле в воскресенье, 29 августа произошел мощный взрыв, сообщает Аlarabiya.

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По словам очевидцев, звук взрыва был слышен со стороны аэропорта, в одном из жилых кварталов в небо поднялось облако черного дыма.

Причины чрезвычайного происшествия на данный момент доподлинно неизвестны. Местные жители говорят, что это был ракетный удар, снаряд попал в жилой дом в районе Гулай.

"Сообщение об очередном взрыве в Кабуле, Афганистан. Происхождение неизвестно. Возможно, американские войска уничтожают больше техники", – прокомментировал ЧП журналист из Великобритании Джейк Ханрахан.

[ + – ] Сообщение Джейка Ханрахана

Как сообщает новостное агентство Aśvaka, ссылаясь на очевидцев ЧП, ракета попала в жилой дом.

[ + – ] Сообщение Aśvaka

Очевидцы происшествия публикуют в соцсетях кадры взрыва.

[ + – ] Место происшествия

Представитель министерства здравоохранения Афганистана подтвердил BBC News, что взрыв произошел в районе аэропорта Кабула.

Версию ракетного удара подтверждают и источники РИА Новости.

[ + – ] Информация о ракетном ударе

Позже появилась информация, что два человека погибли и трое получили ранения в результате попадания ракеты в жилой дом.

"Свидетели говорят, что среди жертв дети и женщины", – информирует в Twitter Aśvaka.

[ + – ] Сообщение о жертвах

После взрыва вспыхнул пожар, который пытаются потушить местные жители.

[ + – ] Пожар на месте взрыва

Напомним, в четверг, 26 августа мощный взрыв прогремел рядом с аэропортом Кабула. Множество людей погибли и были ранены, сразу после хлопка были слышны выстрелы.

Через некоторое время неподалеку от отеля Baron произошел второй взрыв.

Третий взрыв прогремел в пятницу, 26 августа – на этот раз был взорван автомобиль одного из командиров "Талибана".