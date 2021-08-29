Новий вибух в Кабулі: ракета потрапила в житловий будинок (фото, відео)

За повідомленнями ЗМІ, під час вибуху загинули діти і жінки.

У столиці Афганістану Кабулі в неділю, 29 серпня стався потужний вибух, повідомляє Аlarabiya.

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За словами очевидців, звук вибуху було чути з боку аеропорту, в одному з житлових кварталів в небо піднялася хмара чорного диму.

Причини надзвичайної події на даний момент достеменно невідомі. Місцеві жителі кажуть, що це був ракетний удар, снаряд потрапив в житловий будинок в районі Гулай.

"Повідомлення про черговий вибух в Кабулі, Афганістан. Походження невідомо. Можливо, американські війська знищують більше техніки", — прокоментував НП журналіст з Великобританії Джейк Ханрахан.

[ + – ] Повідомлення Джейка Ханрахана

Як повідомляє новинне агентство Aśvaka, посилаючись на очевидців НП, ракета потрапила в житловий будинок.

[ + – ] Повідомлення Aśvaka

Очевидці події публікують в соцмережах кадри вибуху.

[ + – ] Місце події

Представник міністерства охорони здоров'я Афганістану підтвердив BBC News, що вибух стався в районі аеропорту Кабула.

Версію ракетного удару підтверджують і джерела РІА Новини.

[ + – ] Інформація про ракетний удар

Пізніше з'явилася інформація, що двоє людей загинули і троє отримали поранення в результаті попадання ракети в житловий будинок.

"Свідки кажуть, що серед жертв діти і жінки", — інформує в Twitter Aśvaka.

[ + – ] Повідомлення про жертви

Після вибуху спалахнула пожежа, яку намагаються згасити місцеві жителі.

[ + – ] Пожежа на місці вибуху

Нагадаємо, у четвер, 26 серпня потужний вибух прогримів поряд з аеропортом Кабула. Безліч людей загинули і були поранені, відразу після цього були чутні постріли.

Через деякий час неподалік від готелю Baron стався другий вибух.

Третій вибух прогримів в п'ятницю, 26 серпня — на цей раз був підірваний автомобіль одного з командирів "Талібану".