Новий вибух в Кабулі: ракета потрапила в житловий будинок (фото, відео)
За повідомленнями ЗМІ, під час вибуху загинули діти і жінки.
У столиці Афганістану Кабулі в неділю, 29 серпня стався потужний вибух, повідомляє Аlarabiya.
За словами очевидців, звук вибуху було чути з боку аеропорту, в одному з житлових кварталів в небо піднялася хмара чорного диму.
Причини надзвичайної події на даний момент достеменно невідомі. Місцеві жителі кажуть, що це був ракетний удар, снаряд потрапив в житловий будинок в районі Гулай.
"Повідомлення про черговий вибух в Кабулі, Афганістан. Походження невідомо. Можливо, американські війська знищують більше техніки", — прокоментував НП журналіст з Великобританії Джейк Ханрахан.
Як повідомляє новинне агентство Aśvaka, посилаючись на очевидців НП, ракета потрапила в житловий будинок.
Очевидці події публікують в соцмережах кадри вибуху.
Представник міністерства охорони здоров'я Афганістану підтвердив BBC News, що вибух стався в районі аеропорту Кабула.
Версію ракетного удару підтверджують і джерела РІА Новини.
Пізніше з'явилася інформація, що двоє людей загинули і троє отримали поранення в результаті попадання ракети в житловий будинок.
"Свідки кажуть, що серед жертв діти і жінки", — інформує в Twitter Aśvaka.
Після вибуху спалахнула пожежа, яку намагаються згасити місцеві жителі.
Нагадаємо, у четвер, 26 серпня потужний вибух прогримів поряд з аеропортом Кабула. Безліч людей загинули і були поранені, відразу після цього були чутні постріли.
Через деякий час неподалік від готелю Baron стався другий вибух.
Третій вибух прогримів в п'ятницю, 26 серпня — на цей раз був підірваний автомобіль одного з командирів "Талібану".