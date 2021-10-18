"Наихудший сценарий": у Путина пригрозили Украине в случае вступления в НАТО

По словам Дмитрия Пескова, расширение Североатлантического Альянса за счет Киева противоречит национальным интересам РФ.

Вступление Украины в НАТО является наихудшим сценарием для России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Ведущая французского телеканала France5 в интервью отметила, что Запад расценил как угрозу передвижение российских войск к границам Украины.

Дмитрий Песков, в свою очередь, провел аналогию с НАТО и возмутился, что страны Запада не комментировали концентрацию войск Альянса у границ с РФ во время проведения военных учений на территории Украины.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, Россия никому не угрожает и не является источником опасности. Помимо этого, как утверждает Дмитрий Песков, Москва заинтересована в поиске партнеров.

"Россия совершенно не заинтересована в существовании разделенной Европы. Мы заинтересованы в существовании процветающих европейских стран, независимых друг от друга", — продолжил пресс-секретарь в интервью.

Вступление Украины в НАТО Дмитрий Песков назвал наихудшим сценарием для России, который "выходит за красные линии национальных интересов России". Пресс-секретарь Владимира Путина также пригрозил Киеву активными мерами в случае интеграции в Североатлантический Альянс.

"Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", — подытожил Песков в интервью.

Ранее Фокус сообщал, что в НАТО заговорили о членстве Украины в Альянсе. Глава представительства НАТО в Украине заверил, что наша страна может стать членом Североатлантического Альянса даже во время вооруженного конфликта на своей территории.

Также Фокус рассказывал, что НАТО одобрило интеграцию Украины в Альянс через ПДЧ. Члены военного блока по итогам саммита призвали Украину проводить годовые национальные программы, необходимые для внедрения стандартов военного блока, и предупредили, что Украина вступит в НАТО через ПДЧ.