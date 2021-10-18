"Найгірший сценарій": у Путіна пригрозили Україні в разі вступу в НАТО

За словами Дмитра Пєскова, розширення Північноатлантичного Альянсу за рахунок Києва суперечить національним інтересам РФ.

Вступ України в НАТО є найгіршим сценарієм для Росії. Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

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Ведуча французького телеканалу France5 в інтерв'ю зазначила, що Захід розцінив як загрозу пересування російських військ до кордонів України.

Дмитро Пєсков, у свою чергу, провів аналогію з НАТО й обурився, що країни Заходу не коментували концентрацію військ Альянсу біля кордонів із РФ під час проведення військових навчань на території України.

За словами прессекретаря Володимира Путіна, Росія нікому не загрожує та не є джерелом небезпеки. Крім цього, як стверджує Дмитро Пєсков, Москва зацікавлена в пошуку партнерів.

"Росія абсолютно не зацікавлена в існуванні розділеної Європи. Ми зацікавлені в існуванні процвітаючих європейських країн, незалежних одина від одної", — продовжив прессекретар в інтерв'ю.

Вступ України в НАТО Дмитро Пєсков назвав найгіршим сценарієм для Росії, який "виходить за червоні лінії національних інтересів Росії". Прессекретар Володимира Путіна також пригрозив Києву активними заходами в разі інтеграції до Північноатлантичного Альянсу.

"Це сценарій, який виходить за червоні лінії національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", — підсумував Пєсков в інтерв'ю.

Раніше Фокус повідомляв, що в НАТО заговорили про членство України в Альянсі. Глава представництва НАТО в Україні запевнив, що наша країна може стати членом Північноатлантичного Альянсу навіть під час збройного конфлікту на своїй території.

Також Фокус розповідав, що НАТО схвалило інтеграцію України в Альянс через ПДЧ. Члени військового блоку за підсумками саміту закликали Україну проводити річні національні програми, необхідні для впровадження стандартів військового блоку, і попередили, що Україна вступить в НАТО через ПДЧ.