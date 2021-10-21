Украина уже реализует ПДЧ в НАТО, — Кулеба

По словам министра иностранных дел, реализация ПДЧ проводится в виде годовых национальных программ "Украина — Североатлантический Альянс".

Украина начала де-факто реализовывать План действий по членству в НАТО. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба на форуме AEF.

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По его словам, реализация ПДЧ по Североатлантическому Альянсу проводится в виде годовых национальных программ Украина-НАТО.

"ПДЧ мы сейчас реализуем, де-факто мы уже реализуем ПДЧ в виде годовых национальных программ Украина-НАТО. Но ПДЧ является очень важным политическим сигналом, и мы работаем над этим (над его получением — ред.). Мы безусловно работаем над большими решениями, связанными с успехом нашей евроатлантической интеграции", — заявил Дмитрий Кулеба в комментарии журналистам.

Глава МИД Украины также напомнил, что в ближайшее время пройдут важные мероприятия в рамках военного Альянса. Следующий саммит лидеров стран-членов НАТО пройдет Мадриде, после этого состоится еще одна встреча в Литве.

МИД РФ, в свою очередь, грозит Украине последствиями в случае вступления в НАТО. Замглавы дипведомства России Андрей Руденко заявил, что Москва обязательно отреагирует на расширение Североатлантического Альянса за счет Украины.

Дипломат назвал вступление Украины в НАТО "крайне опасным шагом", который будет иметь последствия.

"Мы все-таки ориентируемся не на официальную позицию, а на конкретные шаги. Мы считаем, что это было бы крайне опасным шагом, который вынудил бы Россию соответствующим образом реагировать… Поскольку это переговоры между НАТО и Украиной, то это им решать, когда и что нужно, но мы их как бы предупредили, любой шаг будет иметь последствия. НАТО знает нашу позицию по Украине", — заявил Андрей Руденко в комментарии российским журналистам.

Ранее Фокус сообщал про визит главы Пентагона Ллойда Остина в США. Министр обороны Штатов затронул тему вступления в НАТО и заявил, что ни одна третья страна не имеет права вето на планы Украины по интеграции в Североатлантический Альянс.

А накануне визита главы Пентагона пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пригрозил Украине в случае вступления в НАТО. По его словам, расширение Североатлантического Альянса за счет Украины является наихудшим сценарием, который противоречит национальным интересам России.