Американские броневики BATT UMG засветились у бойцов ВСУ под Бахмутом (видео)

Официально поставки Штаты не анонсировали, но в октябре неназванная страна из Восточной Европы заказала 100 машин для Украины.

Related video

Украинские военные получили на вооружение броневики BATT UMG 4x4. Их применение замечено под Бахмутом. Об этом сообщает историк, специализирующейся на российско-украинской войне с ником Praise The Steph.

Видео появилось в профиле 18 декабря, однако дата съемки ролика неизвестна. В октябре неназванная страна из Восточной Европы заказала 100 броневиков BATT 4x4 для Украины. Теперь бойцы ВСУ применяют американский броневик в боях под Бахмутом.

В издании Army Recognition отмечают, что в октябре у побережья Ливии было проинспектировано торговое судно MV Meerdijk. На его борту обнаружили броневики BATT UMG 4x4 для ливийской армии. Бронетехнику изъяли так как она нарушает эмбарго ООН на поставки оружия.

Что известно о броневике BATT 4x4?

Броневик BATT построен на базе шасси Ford F-550. У него установлен дизельный двигатель V8 с турбонаддувом. Максимальная скорость за счет этого может достигать 100 км/ч. Благодаря такому гражданскому шасси, найти детали для машины не будет так сложно. Корпус броневика обеспечивает защиту по стандарту STANAG 469 Level II A и B. Это означает, что машина выдержит попадания пуль калибра 7,62х51 и 5,56х45, а также от взрыва гранаты и противопехотных мин.

Напомним, волонтерский броневик Shield спас жизни 7 бойцов. Он выдержал "прилеты" БМ-21 "Град" в Донецкой области.

Ранее в ВСУ рассказали, как применяются турецкие броневики Kirpi в морской пехоте. Машины уже спасали жизни экипажей.