Выдержал прилеты "Градов": броневик Shield спас жизни 7 бойцов под ударами ВС РФ (фото)

Украинские военные попали под вражеский обстрел в Донецкой области. Машина выдержала удар и в скором времени будет возвращена в строй.

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Броневик Shield спас жизни украинским солдатам, которые прорывались сквозь ракетный обстрел войск РФ. Об этом сообщает нардеп и экс-президент Петр Порошенко, оплативший половину стоимости машин для ВСУ.

Российские войска в Донецкой области начали обстрел из "Градов". 7 бойцов на броневиках прорывались сквозь них. Машина MLS Shield пострадала от осколков и взрывов, но выполнила свою задачу — спасла жизни всем 7 бойцам.

[ + – ] Повреждения броневика MLS SHIELD

Машину удалось эвакуировать с поля боя спустя несколько дней после обстрела. Ее будут восстанавливать и снова вернут в строй.

Волонтер Юрий Бирюков добавляет, что у машины был позывной "Росомаха". Об истории решили рассказать после эвакуации броневика с поля битвы. Заявляется, что всего волонтерские машины, которые покупали донатеры фонда и Фонд "Петра Порошенко", спасли жизни уже 18 бойцов ВСУ.

Напомним, 2 августа в Украину прибыла первая партия броневиков MLS Shield для ВСУ. Машины предназначаются Десантно-штурмовым войскам украинской армии.

Ранее турецкий БТР Kirpi также спас жизни бойцам при подрыве на мине и прямом попадании по машине. Машину отремонтируют и вернут в строй.