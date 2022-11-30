Витримав прильоти "Градів": броньовик Shield врятував життя 7 бійців під ударами ЗС РФ (фото)

Українські військові потрапили під ворожий обстріл на Донеччині. Машина витримала удар і незабаром буде повернута до ладу.

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Броньовик Shield врятував життя українським солдатам, які проривалися крізь ракетний обстріл військ РФ. Про це повідомляє нардеп і експрезидент Петро Порошенко, який сплатив половину вартості машин для ЗСУ.

Російські війська на Донеччині розпочали обстріл із "Градів". 7 бійців на броньовиках проривалися крізь них. Машина MLS Shield постраждала від уламків і вибухів, але виконала своє завдання — врятувала життя всім 7 бійцям.

[ + – ] Пошкодження броньовика MLS SHIELD

Машину вдалося евакуювати з поля бою за кілька днів після обстрілу. Її відновлюватимуть і знову повернуть до ладу.

Волонтер Юрій Бірюков додає, що в машини був позивний "Росомаха". Про історію вирішили розповісти після евакуації броньовика з поля битви. Заявляється, що всього волонтерські машини, які купували донатери фонду й Фонд Петра Порошенка, врятували життя вже 18 бійців ЗСУ.

Нагадаємо, 2 серпня в Україну прибула перша партія броньовиків MLS Shield для ЗСУ. Машини призначаються Десантно-штурмовим військам української армії.

Раніше турецький БТР Kirpi також врятував життя бійцям через підрив на міні та пряме влучання по машині. Машину відремонтують і повернуть до ладу.