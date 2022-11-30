Витримав прильоти "Градів": броньовик Shield врятував життя 7 бійців під ударами ЗС РФ (фото)
Українські військові потрапили під ворожий обстріл на Донеччині. Машина витримала удар і незабаром буде повернута до ладу.
Броньовик Shield врятував життя українським солдатам, які проривалися крізь ракетний обстріл військ РФ. Про це повідомляє нардеп і експрезидент Петро Порошенко, який сплатив половину вартості машин для ЗСУ.
Російські війська на Донеччині розпочали обстріл із "Градів". 7 бійців на броньовиках проривалися крізь них. Машина MLS Shield постраждала від уламків і вибухів, але виконала своє завдання — врятувала життя всім 7 бійцям.
Машину вдалося евакуювати з поля бою за кілька днів після обстрілу. Її відновлюватимуть і знову повернуть до ладу.
Волонтер Юрій Бірюков додає, що в машини був позивний "Росомаха". Про історію вирішили розповісти після евакуації броньовика з поля битви. Заявляється, що всього волонтерські машини, які купували донатери фонду й Фонд Петра Порошенка, врятували життя вже 18 бійців ЗСУ.
Нагадаємо, 2 серпня в Україну прибула перша партія броньовиків MLS Shield для ЗСУ. Машини призначаються Десантно-штурмовим військам української армії.
Раніше турецький БТР Kirpi також врятував життя бійцям через підрив на міні та пряме влучання по машині. Машину відремонтують і повернуть до ладу.