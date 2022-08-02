В Україну прибула перша партія бронемашин MLS SHIELD (фото)
Транспорт, закуплений фондом Петра Порошенка, за кілька днів передадуть Десантно-штурмовим військам ЗСУ.
В Україну прибули перші броньовані машини MLS SHIELD. Цю інформацію підтвердив п’ятий президент, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко.
За його словами, першу партію бронемашин MLS SHIELD, вироблених компанією Mobile Land Systems, спрямують на потреби Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Броньований транспорт закупив Фонд Петра Порошенка та волонтери громадської організації "Діло громад".
"Сьогодні вночі, о 4 годині ночі, прибули перші бронеавтомобілі MLS SHIELD. Найкращі, я в них їздив. Ви знаєте, це як Rolls-Royce у сфері бронетехніки. Там є кондиціонер, спеціальний usb-порт, підресорне сидіння, дуже добре обладнані місця для десанту, потужний двигун, не цивільний, а військовий", — заявив п'ятий президент, коментуючи постачання MLS SHIELD в Україну.
Порошенко також додав, що фонд погодив із командуванням Десантно-штурмових військ ЗСУ договір про те, що через кілька днів бронемашини, що прибули, направлять бійцям відповідних підрозділів.
Крім цього, п'ятий президент анонсував укладання угоди про постачання в Україну БМП, які використовуватимуть під час контрнаступу української армії на основних напрямках.
Пресслужба "Європейської солідарності" стверджує, що ЗСУ отримають одразу 11 одиниць броньованих машин MLS SHIELD.
MLS SHIELD — броньовані автомобілі, вироблені компанією Mobile Land Systems. Спеціальна модифікація патрульної бронемашини має рівень захисту STANAG Level 1 або 2 залежно від версії. Виробник позначив модель SHIELD як броньовик для поліцейських місій, який можуть використовувати сили швидкого реагування або як командирський транспорт.
Нагадаємо, міністерство оборони Іспанії вирішило не відправляти в Україну німецькі танки Leopard. За даними відомства, озброєння провалило кілька експертиз і несе загрозу здоров'ю військовослужбовців.
Також повідомлялося, що Норвегія відправила Україні партію бронеавтомобілів IVECO LAV III, які мають запас ходу 600 кілометрів і можуть набирати максимальну швидкість 130 км/год.