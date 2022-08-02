В Україну прибула перша партія бронемашин MLS SHIELD (фото)

Транспорт, закуплений фондом Петра Порошенка, за кілька днів передадуть Десантно-штурмовим військам ЗСУ.

В Україну прибули перші броньовані машини MLS SHIELD. Цю інформацію підтвердив п’ятий президент, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

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За його словами, першу партію бронемашин MLS SHIELD, вироблених компанією Mobile Land Systems, спрямують на потреби Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Броньований транспорт закупив Фонд Петра Порошенка та волонтери громадської організації "Діло громад".

"Сьогодні вночі, о 4 годині ночі, прибули перші бронеавтомобілі MLS SHIELD. Найкращі, я в них їздив. Ви знаєте, це як Rolls-Royce у сфері бронетехніки. Там є кондиціонер, спеціальний usb-порт, підресорне сидіння, дуже добре обладнані місця для десанту, потужний двигун, не цивільний, а військовий", — заявив п'ятий президент, коментуючи постачання MLS SHIELD в Україну.

[ + – ] В Україну прибула перша партія бронемашин MLS SHIELD

Порошенко також додав, що фонд погодив із командуванням Десантно-штурмових військ ЗСУ договір про те, що через кілька днів бронемашини, що прибули, направлять бійцям відповідних підрозділів.

Крім цього, п'ятий президент анонсував укладання угоди про постачання в Україну БМП, які використовуватимуть під час контрнаступу української армії на основних напрямках.

Пресслужба "Європейської солідарності" стверджує, що ЗСУ отримають одразу 11 одиниць броньованих машин MLS SHIELD.

[ + – ] В Україну прибула перша партія бронемашин MLS SHIELD

MLS SHIELD — броньовані автомобілі, вироблені компанією Mobile Land Systems. Спеціальна модифікація патрульної бронемашини має рівень захисту STANAG Level 1 або 2 залежно від версії. Виробник позначив модель SHIELD як броньовик для поліцейських місій, який можуть використовувати сили швидкого реагування або як командирський транспорт.

[ + – ] В Україну прибула перша партія бронемашин MLS SHIELD

Нагадаємо, міністерство оборони Іспанії вирішило не відправляти в Україну німецькі танки Leopard. За даними відомства, озброєння провалило кілька експертиз і несе загрозу здоров'ю військовослужбовців.

Також повідомлялося, що Норвегія відправила Україні партію бронеавтомобілів IVECO LAV III, які мають запас ходу 600 кілометрів і можуть набирати максимальну швидкість 130 км/год.