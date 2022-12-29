Бойцы ВСУ получат партию броневиков Pantera T6 производства ОАЭ: что о них известно

Официально никто о поставках не заявлял. На технике виден украинский камуфляж "Пиксель", что может говорить не о передаче, а о закупке машин Украиной.

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Вооруженные силы Украины получат партию броневиков Panthera T6 от неизвестного поставщика. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Украинская армия получит на вооружение как минимум три броневика Panthera T6. Был сфотографирован эшелон с машинами в характерном для ВСУ камуфляже "Пиксель". Место и дата съемки не уточняется. Также официально никто не анонсировал передачу Pathera T6 в Украину. Аналитики пишут, что учитывая широкую доступность машин на рынке вооружения, поставщика невозможно назвать. Однако украинская расцветка может говорить о том, что броневики заказала Украина.

Panthera 6T — это разработка компании из Объединенных Арабских Эмиратов Minerva Special Purpose Vehicles. Несмотря на широкую доступность машины на рынке вооружений, информации в открытом доступе о ее характеристиках не так уж и много. Известно, что в качестве шасси выступает Toyota Land Cruiser 79-серии. В машину устанавливают 4-литровый двигатель V6, есть постоянный полный привод и ручная коробка передач. Также Panthera T6 оснащается дистанционно управляемыми камерами. Опционально можно установить пулемет на крышу автомобиля.

Напомним, 20 декабря в Твиттере опубликовали фото американских броневиков BATT UMG у бойцов ВСУ под Бахмутом.

30 ноября экс-президент Петр Порошенко рассказал о броневике Shield, который выдержал "прилеты" Града и спас жизни бойцов.