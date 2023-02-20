Протестована в бою: росіяни виставили на продаж зброю на виставці в ОАЕ (фото)

У компанії вважають перевагою російської зброї те, що вона вже випробувана під час вторгнення ЗС РФ на територію України. ОАЕ допомагає Росії обходити західні санкції.

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Путінські торговці зброєю беруть участь у виставці IDEX в Об’єднаних Арабських Еміратах попри санкції та не приховують, що виставлену на виставці зброю використовували окупанти у війні в Україні. Про це повідомили в Bloomberg.

Російські оборонні компанії виступили на ярмарку зброї в ОАЕ попри міжнародні санкції. Вони продають зброю, перевагою якої вважають використання її загарбниками при захопленні українських територій.

"Понад 200 одиниць російської зброї, починаючи від танків і закінчуючи системами протиповітряної оборони та боєприпасами, були представлені в понеділок на виставці IDEX в Абу-Дабі, найбільшій у регіоні виставці оборони та безпеки, за словами виробників", — повідомляє іноземне видання.

Журналісти розповіли, що організатори виставки не включили російські компанії до головного залу виставки, як це було в попередні роки. Зброю РФ розмістили окремо — в ізольованому павільйоні.

Російські ЗМІ також не оминули увагою участь своїх компаній у міжнародній виставці зброї. Вони повідомили, що російську делегацію очолив голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров.

"Кожна угода піддається пильній увазі з боку наших західних колег — вони намагаються створювати перешкоди, ми забезпечуємо безпеку таких угод, щоб вони були максимально ефективними та проходили у закритому режимі", — заявив Мантуров, пишуть в росЗМІ.

Нагадаємо, сьогодні голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров визнав, що окупанти застосовують винищувач Су-54 у російсько-українській війні. У Кремлі його називають літаком 5-го покоління. Також в Росії повідомили про "успішне застосування" винищувачів Су-35 та бомбардувальників Су-34.

8 лютого в ОАЕ вперше за декілька років видали банківську рецензію — російській фінустанові. Таке рішення було зумовлене попитом в Еміратах на фінансові послуги з боку росіян, повідомили в ЗМІ. Після повномасштабного вторгнення десятки тисяч росіян переїхали в ОАЕ та натрапили на труднощі внаслідок санкцій. Арабський Центральний банк пішов їм на зустріч та дав можливість без перепон відкривати банківські рахунки, наділивши ліцензією російський банк.