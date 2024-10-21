Кабмін призначив Олександра Перцовського головою правління "Укрзалізниці": чим він відомий (фото)

За даними ЗМІ, Перцовський став відомим завдяки своїй високій зарплаті на посаді першого заступника генерального директора "Укрпошти". В "Укразалізниці" він працює з 2020 року.

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Кабінет Міністрів України призначив Олександра Перцовського головою правління АТ "Укрзалізниця" на строк три роки. Це рішення ухвалили за поданням наглядової ради компанії, про що 21 жовтня повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Євген Лященко, який до цього обіймав посаду голови правління з березня 2023 року, продовжить свою роботу в компанії як член правління до закінчення контракту. Також з посад членів правління було звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина.

Олександр Перцовський працює в Укрзалізниці з 2020 року, раніше він був членом правління і відповідав за пасажирський напрямок. У розпорядженні Кабінету Міністрів також зазначено, що Лященка, Крота, Логунова, Мішина і Перцовського було звільнено відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України.

Таким чином, Олександра Перцовського офіційно призначено головою правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" на три роки, а Євген Лященко залишатиметься членом правління до 31 березня 2025 року. У розпорядженні також згадується, що голова наглядової ради "Укрзалізниці" уповноважений підписати контракт із Перцовським.

Що відомо про Олександра Перцовського

За даними ЗМІ, Олександр Перцовський з 2010 по 2016 рік працював у Deutsche Post DHL Group, одній з найбільших логістичних компаній світу. За шість років він пройшов шлях від консультанта до керівника з розвитку бізнесу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зі штаб-квартирою в Сінгапурі.

Влітку 2020 року Перцовський був одним із шести основних кандидатів на посаду керівника АТ "Укрзалізниця". Фото: УНІАН

З жовтня 2016 року Перцовський обійняв посаду першого заступника генерального директора "Укрпошти". Він став відомим завдяки високій зарплаті, подібно до свого начальника Ігоря Смілянського. За інформацією Національного агентства із запобігання корупції, у 2017 році 32 співробітники "Укрпошти" отримували зарплату понад 1 мільйон гривень.

В "Укрпошті" Перцовський працював із жовтня 2016 року

Влітку 2020 року Перцовський був одним із шести основних кандидатів на посаду керівника АТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" підготувала проєкт нової тарифної реформи, що стосується перевезень вантажів. Так, компанія планує підвищити вартість перевезень будівельних матеріалів на 52%, руди і вугілля — на 7%, повернення порожніх вагонів — на 67%.