Французский фонд выплатит украинцам 6660 гривен: как получить деньги

В первую очередь помощь выплатят жителям Харьковской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей. Пострадавшим от войны с РФ нужно подать заявку на портале "єДопомога".

Украинцы могут рассчитывать на новые денежные выплаты от французской гуманитарной организации ACTED. Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

Министерство подписало меморандум с ACTED на выделение денег. На выплаты могут рассчитывать украинцы из наиболее уязвимых соцгрупп, которые:

проживают на временно оккупированных территориях;

находятся в зоне активных боевых действий.

Поддержку дополнительно к государственным программам получат 10 тысяч человек, которые подали заявку через портал "єДопомога". Размер пособия – 2 220 гривен в месяц на человека. Деньги будут платить 3 месяца, каждый украинец в сумме получит 6 660 гривен.

В первую очередь помощь выплатят жителям Харьковской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей, которые подали заявку на портале "єДопомога".

Выплаты от ACTED – что это за организация

ACTED действует в Украине с 2015 года, штаб-квартира организации – в Париже. Изначально она покрывала деятельность вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, но в последние 2 года заработала в Харькове, Херсоне и Приазовье.

На сайте организации говорится, что 3886 человек, пострадавших от вооруженного конфликта в Украине, уже получили финансовую помощь от ACTED.

После начала полномасштабной войны с Россией ACTED расширила масштабы деятельности и начала помогать переселенцам и беженцам в соседних странах Центральной Европы.

Напомним, что по данным Минфина более 25 тысяч украинцев получили 6500 гривен по программе "єПідтримка" ошибочно. Банки вернули министерству почти 3 млн гривен как неиспользованную материальную помощь по программе "єПідтримка".

Некоторые украинцы, пострадавшие от войны, не смогли получить денежные выплаты по статусу ВПЛ. По их словам, заявки в "Дії" на оформление финансовой помощи были удалены.

Кабинет Министров Украины ранее уменьшил выплаты военнослужащим – надбавку в 100 тысяч гривен получат лишь те, кто выполняет боевые задачи на передовой.

Украинские нардепы 19 июля подняли себя зарплаты за счет международной помощи, "слуги народа", не состоящие ни в одном парламентском комитете, то же получили на это право.