Французький фонд виплатить українцям 6 660 гривень: як отримати гроші

Насамперед допомогу виплатять мешканцям Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської і Миколаївської областей. Потерпілим від війни з РФ варто подати заявку на порталі "єДопомога".

Українці можуть розраховувати на нові виплати від французької гуманітарної організації ACTED. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Міністерство підписало меморандум з ACTED на виділення грошей. На виплати можуть розраховувати українці з найуразливіших соцгруп, які:

проживають на тимчасово окупованих територіях;

перебувають у зоні активних бойових дій.

Додаткову підтримку до державних програм отримають 10 тисяч осіб, які подали заявку через портал "єДопомога". Розмір допомоги — 2 220 гривень на місяць на особу. Гроші платитимуть 3 місяці, кожен українець у сумі отримає 6 660 гривень.

Насамперед допомогу виплатять мешканцям Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, які подали заявку на порталі "єДопомога".

Виплати від ACTED — що це за організація

ACTED діє в Україні з 2015 року, штаб-квартира організації — у Парижі. Спочатку вона покривала діяльність вздовж лінії зіткнення у Донецькій і Луганській областях, але останні 2 роки запрацювала у Харкові, Херсоні та Приазов'ї.

На сайті організації йдеться про те, що 3 886 осіб, які постраждали від збройного конфлікту в Україні, вже отримали фінансову допомогу від ACTED.

Після початку повномасштабної війни з Росією ACTED розширила масштаби діяльності та почала допомагати переселенцям і біженцям у сусідніх країнах Центральної Європи.

Нагадаємо, що за даними Мінфіну, понад 25 тисяч українців отримали 6 500 гривень за програмою "єПідтримка" помилково. Банки повернули міністерству майже 3 млн гривень як невикористану матеріальну допомогу за програмою "єПідтримка".

Деякі українці, які постраждали від війни, не змогли отримати грошові виплати за статусом ВПО. За їхніми словами, заявки у "Дії" на оформлення фінансової допомоги було видалено.

Кабінет Міністрів України раніше зменшив виплати військовослужбовцям — надбавку в 100 тисяч гривень отримають лише ті, хто виконує бойові завдання на передовій.

Українські нардепи 19 липня підняли себе зарплати за рахунок міжнародної допомоги, "слуги народу", які не перебувають у жодному парламентському комітеті, те ж отримали на це право.