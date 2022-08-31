Поблажек не будет: в Польше отменят обмен гривен на злотые по курсу НБУ

Программа действовала с конца марта почти по всей стране. За это время украинцы смогли обменять на злотые больше 600 млн гривен.

Нацбанк Польши 10 сентября прекращает программу, по которой украинцы обменивали гривну на злотые по официальному курсу и без комиссии в банке PKO Bank Polski. Об этом сообщает информационный портал in Poland.

Отмечается, что в рамках договоренностей между Нацбанками Украины и Польши, с конца марта 2022 года украинцы могли менять до 10 000 гривен на злотые без комиссии во всех отделениях PKO Bank Polski. После этого Национальный банк Польши продавал купленную гривну украинскому Нацбанку без изменений в курсе. Благодаря этому соглашению, с 25 марта программой воспользовалось около 80 тысяч украинцев в Польше.

В то же время, после полномасштабного вторжения российской армии в Украину, в польских обменниках гривня сильно потеряла в цене. Например, за 100 гривен можно было купить всего несколько злотых. Всего украинцы успели обменять 681 млн. грн., но в последнее время количество сделок значительно снизилось.

Ранее Фокус писал, что в Польше выплатят новую финансовую помощь украинским женщинам и детям, которые пострадали из-за вторжения России в Украину. Финансовая поддержка будет оказана детям-сиротам, оставшимся без родителей из-за войны, и женщинам, которых освободили из плена российских оккупантов.

Также Фокус рассказывал, как украинцам, выехавшим за рубеж из-за войны, не потерять пособия и статус беженца в чужой стране, чтобы на время вернуться домой.