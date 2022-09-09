В Офисе президента, похоже, отказались от концепции радикальной налоговой реформы, которая предусматривала снижение до 10% ставок налога на доходы физлиц, на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость.

В Министерстве финансов Украины отсутствует законопроект новой налоговой реформы, которая предполагает снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"По состоянию на сегодня соответствующие законодательные инициативы по налоговой реформе "10-10-10", анонсированной Офисом Президента Украины, на рассмотрение в Министерство финансов не поступали", — сказано в сообщении депутата.

[ + – ] Минфин сообщил, что не участвует в разработке налоговой реформы "все по 10"

Напомним, в августе 2022 сообщалось, что в Офисе Президента обговаривают концепцию новой налоговой реформы, которая предполагает снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%. Кроме того, реформа предполагает на одном из этапов отмену ЕСВ, увеличение военного сбора с 1,5% до 3% и переход от налога на прибыль к налогу на выведенный капитал. Об этом рассказывал Фокус в статье "Налоги отменяются. Чем поможет бизнесу и государству налоговая реформа "все по 10".

Глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев в комментарии Фокусу назвал идею новой реформы безответственной и объяснил: "Отмена ЕСВ, на сегодняшний день, не является ни возможным, ни разумным шагом".

Отметим, что в основе новой налоговой модели "10-10-10" — предложения ряда украинских экономистов, среди которых, в частности, сооснователь Центра экономического восстановления Андрей Длигач и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Отметим, по мнению экономиста Алексея Куща, низкий налог на прибыль приведет в Украине лишь к тому, что инвестор сможет больше выводить капитала за рубеж.