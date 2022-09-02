"Чистый хайп",— Даниил Гетманцев о предложениях снижать налоги в Украине

В Украине эксперты-экономисты совместно с Офисом Президента готовят концепцию новой налоговой реформы. В чем ее суть и как к ней относится глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.

В Офисе Президента активно обсуждается концепция новой налоговой реформы, которая предполагает снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%. Кроме того, реформа предполагает на одном из этапов отмену ЕСВ, увеличение военного сбора с 1,5% до 3% и переход от налога на прибыль к налогу на выведенный капитал. Об этом рассказывает Фокус в статье "Налоги отменяются. Чем поможет бизнесу и государству налоговая реформа "все по 10".

Фокус обратился к главе комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с вопросом, насколько интересными он считает подобные налоговые новации.

"Будем обсуждать, когда будет соответствующий законопроект с расчетами. Пока все, что происходит вокруг этого вопроса, – химически чистый хайп, в котором я участвовать во время войны точно не буду. Это, по меньшей мере, безответственно. Отмена ЕСВ, на сегодняшний день, не является ни возможным, ни разумным шагом", — прокомментировал Фокусу народный депутат Даниил Гетманцев.

Отметим, что в основе новой налоговой модели "10-10-10" — предложения ряда украинских экономистов, среди которых, в частности, сооснователь Центра экономического восстановления Андрей Длигач и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

"Расходы в стране должны быть снижены. Мы перераспределяем через публичные финансы 43%+ (а сейчас гораздо больше). А должны (и должны) в мирные годы перераспределять максимум 35% ВВП. Сначала для обеспечения экономического роста мы должны существенно снизить расходы государства и провести налоговую реформу. А потом уже повышать социальные стандарты. Сейчас мы в очередной раз имеем уникальный шанс. Потому что проблемы украинской экономики очевидны нашим партнерам. И они помогают нам. Обосновать партнерам налоговую реформу можно, например, в такой логике: чем быстрее Украина "станет на ноги" и сможет самостоятельно финансировать собственные расходы, тем быстрее наши международные партнеры смогут уменьшить поддержку", — написал на своей странице в Facebook Андрей Длигач.

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин рассказал Фокусу, что необходимость проведения налоговой реформы связана со сложной экономической ситуацией в Украине.

"Украинская экономика — в сложном состоянии, а бизнес обескровлен, тогда как экономика – база для обороны страны. Мы за 30 лет не создали условий, при которых украинский бизнес может быть конкурентным. Украину капитал обходит стороной. Украина находится на 130 месте в мире по индексу экономических свобод, а также занимает 65 место в мире по простоте уплаты налогов. Украина — недоинвестированная страна. Чиновники продолжают доить бизнес, считая это нормой. Государство не создает условия, бизнес уходит в тень, 40% экономики сейчас в тени. Проблем с налогами нет – их научились обходить. Государство в итоге недополучает ресурсы. Вот предпосылки, что нужно менять. Налоговая реформа – это то, что нужно сделать", — отметил Анатолий Амелин.

Тем временем, экономическое сообщество позитивно оценивает сам факт вновь возникших дискуссий вокруг возможных налоговых изменений в Украине.

"Вопрос налоговых изменений в Украине назрел и перезрел. Система несовершенна, имеет много недостатков. В первую очередь – налоги в значительной степени собираются по договоренности, то есть у нас формально европейская налоговая система, но работает это совсем по-другому. Нужно привести систему в порядок, потому что сейчас она создает неравные условия для бизнеса, основания для коррупции. Однако вопрос гораздо сложнее, чем уменьшение налоговых ставок", — прокомментировал Фокусу старший экономист и член Наблюдательного совета CASE Украина Владимир Дубровский.

По его словам, возобновление дискуссии о новых налоговых изменениях позитивно повлияет на будущее украинской налоговой системы. "Идеи, дискуссии — это хорошо, появились другие люди, кроме Даниила Гетманцева, противника большинства того, что нужно делать, появился другой центр, пытающийся сдвинуть проблему налогов в Украине с места. Сейчас стоит это делать, потому что мы готовимся к победе войск и послевоенной перестройке страны, которую нужно провести на новых принципах, есть окно возможностей, поддержка партнеров, будут деньги от конфискации активов РФ, и проблема бюджетного дефицита не будет стоять так остро, как она стояла весь этот время до войны", — считает Владимир Дубровский.

Напомним, экономист Алексей Кущ рассказал, что низкий налог на прибыль приведет в Украине лишь к тому, что инвестор сможет больше выводить капитала за рубеж.

Ранее Фокус писал, что в Украине с июля возвращены ранее отмененные пошлины и 20% налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, в том числе, на импортные автомобили.