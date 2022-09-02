"Чистий хайп", — Данило Гетманцев про пропозиції знижувати податки в Україні

В Україні експерти-економісти спільно з Офісом Президента готують концепцію нової податкової реформи. У чому її суть і як до неї належить голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

В Офісі Президента активно обговорюють концепцію нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток і податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%. Крім того, реформа передбачає на одному з етапів відміну ЄСВ, збільшення військового збору з 1,5% до 3% і перехід від податку на прибуток до податку на виведений капітал. Про це розповідає Фокус у статті "Податки скасовуються. Чим допоможе бізнесу та державі податкова реформа "все по 10".

Фокус звернувся до голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева з питанням, наскільки цікавими він вважає подібні податкові новації.

"Обговорюватимемо, коли буде відповідний законопроєкт із розрахунками. Поки що все, що відбувається навколо цього питання, — хімічно чистий хайп, у якому я брати участь під час війни точно не буду. Це щонайменше безвідповідально. Скасування ЄСВ на сьогодні не є ні можливим, ні розумним кроком", — прокоментував народний депутат Данило Гетманцев.

Зазначимо, що в основі нової податкової моделі "10-10-10" є пропозиції низки українських економістів, серед яких, зокрема, співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач і директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

"Витрати в країні мають бути знижені. Ми перерозподіляємо через публічні фінанси 43%+ (а зараз набагато більше). А повинні (і мають) у мирні роки перерозподіляти максимум 35% ВВП. Спочатку для забезпечення економічного зростання ми маємо суттєво знизити витрати держави та провести податкову реформу. А потім уже підвищувати соціальні стандарти. Наразі ми вчергове маємо унікальний шанс. Тому що проблеми української економіки очевидні нашим партнерам. І вони допомагають нам. Обґрунтувати партнерам податкову реформу можна, наприклад, у такій логіці: чим швидше Україна стане на ноги та зможе самостійно фінансувати власні витрати, тим швидше наші міжнародні партнери зможуть зменшити підтримку", — написав на своїй сторінці у Facebook Андрій Длігач.

Директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін розповів Фокусу, що необхідність проведення податкової реформи пов'язана зі складною економічною ситуацією в Україні.

"Українська економіка — у складному стані, а бізнес знекровлений, тоді як економіка — база для оборони країни. Ми за 30 років не створили умов, за яких український бізнес може бути конкурентним. Україну капітал обходить стороною. Україна перебуває на 130 місці у світі індексу економічних свобод, а також займає 65 місце у світі за простотою сплати податків. Україна — недоінвестована країна. Чиновники продовжують доїти бізнес, вважаючи це нормою. Держава не створює умови, бізнес іде в тінь, 40% економіки зараз у тіні. Проблем з податками немає — їх навчилися обходити. Держава в результаті недоотримує ресурси. Ось причини, що треба міняти. Податкова реформа — це те, що треба зробити", — зазначив Анатолій Амелін.

Водночас економічна спільнота позитивно оцінює сам факт дискусій, що знову виникли, навколо можливих податкових змін в Україні.

"Питання податкових змін в Україні назріло та перезріло. Система недосконала, має багато недоліків. Насамперед — податки значною мірою збирають за домовленістю, тобто в нас формально європейська податкова система, але працює це зовсім по-іншому. Потрібно привести систему в порядок, тому що зараз вона створює нерівні умови для бізнесу, підстави для корупції. Проте питання набагато складніше, ніж зменшення податкових ставок", — прокоментував Фокусу старший економіст і член Наглядової ради CASE Україна Володимир Дубровський.

За його словами, відновлення дискусії щодо нових податкових змін позитивно вплине на майбутнє української податкової системи. "Ідеї, дискусії — це добре, з'явилися інші люди, окрім Данила Гетманцева, супротивника більшості того, що треба робити, з'явився інший центр, який намагається зрушити проблему податків в Україні з місця. Зараз варто це робити, бо ми готуємось до перемоги військ і післявоєнної перебудови країни, яку потрібно провести на нових принципах, є вікно можливостей, підтримка партнерів, будуть гроші від конфіскації активів РФ, і проблема бюджетного дефіциту не стоятиме так гостро, як вона стояла весь цей час до війни", — вважає Володимир Дубровський.

Нагадаємо, економіст Олексій Кущ розповів, що низький податок на прибуток призведе в Україні лише до того, що інвестор зможе виводити більше капіталу за кордон.

Раніше Фокус писав, що в Україні з липня повернуто раніше скасовані мита й 20% податку на додану вартість (ПДВ) на імпортні товари, у тому числі на імпортні автомобілі.