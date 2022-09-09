Мінфін повідомив, що не бере участі в розробці податкової реформи "все по 10"

В Офісі президента, схоже, відмовилися від концепції радикальної податкової реформи, яка передбачала зниження до 10% ставок податку на доходи фізосіб, прибуток підприємств і податку на додану вартість.

У Міністерстві фінансів України відсутній законопроєкт нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток та податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Станом на сьогодні відповідні законодавчі ініціативи щодо податкової реформи "10-10-10", анонсованої Офісом Президента України, на розгляд до Міністерства фінансів не надходили", — йдеться у повідомленні депутата.

[ + – ] Мінфін повідомив, що не бере участі у розробці податкової реформи "все по 10"

Нагадаємо, у серпні 2022 року повідомлялося, що в Офісі президента обговорюють концепцію нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток і податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%. Крім того, реформа передбачає на одному з етапів скасування ЄСВ, збільшення військового збору з 1,5% до 3% і перехід від податку на прибуток до податку на виведений капітал. Про це розповідав Фокус у статті "Податки скасовуються. Чим допоможе бізнесу та державі податкова реформа "все по 10".

Голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев у коментарі Фокусу назвав ідею нової реформи безвідповідальною та пояснив: "Скасування ЄСВ, на сьогодні, не є ні можливим, ні розумним кроком".

Зазначимо, що в основі нової податкової моделі "10-10-10" є пропозиції низки українських економістів, серед яких, зокрема, співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач та директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Зазначимо, на думку економіста Олексія Куща, низький податок на прибуток призведе в Україні лише до того, що інвестор зможе більше виводити капітал за кордон.