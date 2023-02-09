"Желательно выбрать": у Зеленского раскритиковали SpaceX за изменчивость позиции

В Офисе президента не понимают, кого поддерживают производители Starlink: Россию или все-таки Украину.

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Компании SpaceX стоит определиться, поддерживает ли она Украину или вредит ей. Об этом заявил в соцсетях Михаил Подоляк, советник главы ОП.

"Год сопротивления Украины и компании должны для себя решить: либо они на стороне права на свободную жизнь и тогда не придумывают, как навредить; либо они на стороне РФ и ее "права" на убийства, захват территорий", — написал Подоляк.

Напомним, SpaceX ограничила использование интернета Starlink для украинских военных. Директор компании Гвин Шотвел сообщила, что ВСУ использовали Starlink для управления беспилотниками. В SpaceX выступили против использования их продукции в качестве оружия. Ожидалось, что воины будут использовать систему только для связи. На вопрос, предусматривала ли компания использование интернета бойцами вооруженных сил для наступления, Шотвел ответила: "Мы не думали об этом. Я не думала об этом".

23 января Фокус писал о захвате россиянами Starlink у ВСУ. Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин похвастался в интервью трофеем и заявил, что экспериментальные аналоги будут поставлены в армию РФ. Разработанный в России аналог якобы раньше использовался для гражданских целей. "Сейчас я не буду давать подробности об этих устройствах, чтобы дольше оттянуть момент, когда их научатся глушить", — сказал журналистам Рогозин.

Ранее, 17 января, в Украине оборудовали первый поезд интернетом Starlink. Скоростной поезд "Интерсити+" оборудовали терминалом спутникового интернета. Скорость проверили в пути по маршруту Киев-Харьков. Почти 97% пути интернет был бесперебойным. "Команда Минцифры уже передала УЗ 450 терминалов", — сообщил тогда глава Минцифры Михаил Федоров.