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Діджитал Російсько-українська війна

"Проблем не спостерігається": збоїв у роботі Starlink після заяви SpaceX не було, — Федоров

Михайло Федоров, Старлінк, Зсу
Федоров стверджує, що Starlink в Україні працює без проблем

Напередодні компанія Ілона Маска зробила заяву, що обмежить доступ до супутникового інтернету для українських військовослужбовців, які використовують термінали для військових цілей.

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Жодних проблем із роботою терміналів Starlink в Україні попри резонансну заяву компанії SpaceX поки що немає. Про це в коментарі виданню "Українська правда" в четвер, 9 лютого, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Напередодні, 8 лютого, агентство Reuters із посиланням на директора SpaceX Гвінна Шотвелла повідомило, що компанія Ілона Маска вирішила обмежити можливості використання супутникового інтернету Starlink для української армії. У заяві йдеться, що українські військові нібито використовували термінали для військових цілей, зокрема управління безпілотниками. Водночас Шотвел не став розповідати, яких заходів вжила компанія.

Проте, за словами Федорова, збоїв у роботі Starlink в Україні наразі немає.

"Дійсно, кілька місяців тому були зміни у функціонуванні geofencing. Зараз в Україні не спостерігається проблем із роботою терміналів Starlink", — прокоментував він.

За словами чиновника, 9 лютого Україна отримала від уряду Німеччини перші кілька тисяч терміналів у межах нової партії загальною чисельністю 10 тисяч.

Федоров також подякував Ілону Маску за його внесок "у майбутню перемогу України". Як зазначив міністр, внесок компанії SpaceX на сьогодні вже перевищив $100 млн.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк 9 лютого розкритикував SpaceX за мінливість позиції. Американському аерокосмічному підприємству слід визначитися, чи воно підтримує Україну, чи шкодить їй.

У листопаді 2022 року Михайло Федоров розповів, що Польща передала Україні 1570 терміналів супутникового інтернету Starlink.