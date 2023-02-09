"Проблем не наблюдается": сбоев в работе Starlink после заявления SpaceX не было, — Федоров

Накануне компания Илона Маска сделала заявление, что ограничит доступ к спутниковому интернету для украинских военнослужащих, которые якобы используют терминалы для военных целей.

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Никаких проблем с работой терминалов Starlink в Украине, несмотря на резонансное заявление компании SpaceX, пока нет. Об этом в комментарии изданию "Украинская правда" в четверг, 9 февраля, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Накануне, 8 февраля, агентство Reuters со ссылкой на директора SpaceX Гвинна Шотвелла сообщило о том, что компания Илона Маска решила ограничить возможности использования спутникового интернета Starlink для украинской армии. В заявлении говорится, что украинские военные якобы использовали терминалы для военных целей, в частности — управления беспилотниками. При этом Шотвелл не стал рассказывать, какие меры приняла компания.

Однако, по словам Федорова, сбоев в работе Starlink в Украине в настоящее время не наблюдается.

"Действительно, несколько месяцев назад были изменения в функционировании geofencing. Сейчас в Украине не наблюдается проблем с работой терминалов Starlink", — прокомментировал он.

По словам чиновника, 9 февраля Украина получила от правительства Германии первые несколько тысяч терминалов в рамках новой партии общей численностью в 10 тысяч.

Федоров также поблагодарил Илона Маска за его вклад "в будущую победу Украины". Как отметил министр, вклад компании SpaceX на сегодняшний день уже превысил $100 млн.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк 9 февраля раскритиковал SpaceX за изменчивость позиции. Американскому аэрокосмическому предприятию следует определиться, поддерживает ли он Украину или вредит ей.

В ноябре 2022 года Михаил Федоров рассказал, что Польша передала Украине 1570 терминалов спутникового интернета Starlink.