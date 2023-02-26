Илон Маск назвал "переворотом" Революцию Достоинства в Украине (фото)

Скандальное заявление миллиардер сделал в контексте обсуждения президентских выборов в 2010 году, по итогам которых выиграл Виктор Янукович.

Related video

В Twitter разгорелся очередной скандал из-за нового заявления американского миллиардера Илона Маска. В своем комментарии к посту пользователя kanekoa.substack.com основатель компании SpaceX написал, что выборы президента Украины 2010 года возможно имели сомнительных характер, но вот Революция Достоинства 2014 года без сомнений является переворотом.

Этот комментарий появился под постом, в котором была приведена цитата американского политолога Джона Миршаймера о том, что для Путина свержение пророссийского президента Украины в 2014 году (Виктора Януковича – прим.ред), которое он назвал переворотом, стало последней каплей. Также к посту была прикреплена статья Миршаймера под названием "Почему кризис в Украине – это вина Запада".

"Эти выборы, возможно, имели сомнительный характер, но нет никаких сомнений в том, что был переворот", — написал в комментарии Илон Маск.

Пользователи Twitter сразу же отреагировали на заявление Маска и объяснили ему, что на самом деле никакого переворота в Украине не произошло. Например, пользователь Eva Fox Claudius Nero's Legion написала, что России удалось сделать президентом Украины свою марионетку.

"Янукович был врагом украинского народа и всей Украины и вел нашу страну к пропасти. Народ объединился, чтобы избавиться от этого преступника. Вот в чем суть", — написала пользователь Twitter.

Другой пользователь с ником LouiseMensch написала в ответ Илону Маску, что никакого государственного переворота в Украине не было, а Януковича законно отстранили от должности голосованием в парламенте.

"Это все равно, что сказать, что импичмент — это государственный переворот", — написал пользователь Twitter.

Еще в одном ответе Маску сказано, что переворота не было, а легитимный парламент, избранный украинским народом, снял президента за то, что он предал свою страну и просто сбежал в Россию.

"Молодец, Илончик, хороший мальчик. Заодно показал границы своей компетенции. Назвать "переворотом" демократическую революцию, когда миллионы вышли в центр столицы и сбросили коррумпированного президента, который занимался исключительно обогащением своего сына — такое", прокомментировал ответ Илона Маска пользователь с ником Пeрзидент Роисси.

Напоминаем, что в январе этого года Илон Маск предостерег США от помощи ВСУ в нанесении ударов по Крыму. По мнению миллиардера, эскалация конфликта может навредить Украине и всему миру.

Также напоминаем, что Илон Маск сделал своего пса Флоки гендиректором Twitter, но все пользователи оценили юмор американского миллиардера.