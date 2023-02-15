Илон Маск сделал своего пса Флоки гендиректором Twitter

Не все пользователи оценили юмор миллиардера.

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Основатель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, недавно купивший платформу Twitter, порадовал своих подписчиков веселыми снимками своего пса по кличке Флоки, усадив его в кресло руководителя соцсети.

В серии твитов Маск выразил свое восхищение своим новым генеральным директором, который, по его мнению, является лучшим генеральным директором, чем "другой парень", намекая либо на себя, либо на бывшего генерального директора Парага Агравала.

[ + – ] По мнению Маска, Флоки – потрясающий руководитель Фото: Twitter Elon Musk

"Новый генеральный директор Twitter потрясающий", "Он отлично разбирается в цифрах!", "И имеет стиль", – говорится в подписях к снимкам, где Флоки изображен в черной футболке и очках, сидящий в кресле за столом, в окружении документов и ноутбука.

[ + – ] Флоки – собака породы сиба-ину Фото: Twitter Elon Musk Фото: Twitter Elon Musk

Публикации миллиардера вызвали неоднозначную реакцию со стороны сообщества Twitter: некоторые восприняли это как забавную шутку, а другие считают это еще одним примером эксцентричного поведения Маска.

Как известно, сейчас бизнесмен ищет нового генерального директора Twitter на замену себе. Шутка с собакой, судя по реакции в Сети, удалась, однако вряд ли Флоки надолго задержится на этой позиции.

Флоки – собака породы сиба-ину. Он появился у Маска в сентябре 2021 года. Илон давно говорил, что заведет щенка именно этой породы, поскольку сиба-ину стал лицом криптовалюты Dogecoin.