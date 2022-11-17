Быстрые перемены и хаос: Илон Маск пообещал найти нового руководителя для Twitter

По данным журналистов, инвесторы Tesla все больше беспокоятся из-за того, сколько времени бизнесмен тратит на изменение купленной им социальной сети.

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Илон Маск намерен найти нового генерального директора для социальной сети Twitter, которую американский бизнесмен купил в прошлом месяце. Об этом пишет агентство Reuters.

Это заявление миллиардер сделал в среду, 16 ноября, в суде штата Делавэр, где давал показания из-за гигантского размера своей зарплаты в компании Tesla Inc. Судебные разбирательства начались после того, как один из акционеров обвинил Маска в том, что он несправедливо обогащается за счет компании, не занимаясь делами полный день и не присутствуя на автозаводе. При этом, как уточняется, бизнесмен получает $56 млрд.

Как сообщают журналисты, инвесторы Tesla все больше беспокоятся из-за того, сколько времени Маск тратит на изменение купленной им социальной сети. Так, первые две недели в качестве нового владельца Twitter были отмечены быстрыми переменами, хаосом и чередой громких увольнений.

"После приобретения необходим первоначальный всплеск активности для реорганизации компании. Но после этого я рассчитываю сократить свое время в Twitter", –– прокомментировал бизнесмен во время заседания в суде.

Как уточняется, Маск не просто тратит личное время на соцсеть, но и привлекал к решению отдельных задач в своей новой компании сотрудников Tesla. При этом он подчеркивает, что они были заняты этим в свое нерабочее время и "на добровольной основе".

Маск заявил, что он надеется завершить реструктуризацию компании до конца текущей недели.

Ранее бизнесмен писал, что будет управлять Twitter, пока "он не станет сильным", и это должно занять какое-то время. При этом на вопрос в комментариях он уточнил, что не планирует быть генеральным директором соцсети.

Напомним, Илон Маск уволил разработчика Twitter через твит. Программист Эрик Фронхефер поспорил с новым шефом и был уволен через считанные минуты.

Также бизнесмен заявил, что в социальной сети, главной фишкой которой являются лаконичные сообщения, появятся длинные тексты.