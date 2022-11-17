Швидкі зміни та хаос: Ілон Маск пообіцяв знайти нового керівника для Twitter

За даними журналістів, інвестори Tesla все більше переймаються тим, скільки часу бізнесмен витрачає на зміну купленої ним соціальної мережі.

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Ілон Маск має намір знайти нового генерального директора для соціальної мережі Twitter, яку американський бізнесмен купив минулого місяця. Про це пише агентство Reuters.

Цю заяву мільярдер зробив у середу, 16 листопада, у суді штату Делавер, де давав свідчення через величезний розмір своєї зарплати в компанії Tesla Inc. Судові розгляди почалися після того, як один з акціонерів звинуватив Маска в тому, що він несправедливо збагачується коштом компанії, не займаючись справами повний день і не перебуваючи на автозаводі. Однак, як уточнюється, бізнесмен отримує $56 млрд.

Як повідомляють журналісти, інвестори Tesla все більше переймаються тим, скільки часу Маск витрачає на зміну купленої ним соціальної мережі. Так, перші два тижні як новий власник Twitter були відзначені швидкими змінами, хаосом і низкою гучних звільнень.

"Після придбання необхідний початковий сплеск активності для реорганізації компанії. Але після цього я розраховую скоротити свій час у Twitter", — прокоментував бізнесмен під час засідання в суді.

Як уточнюється, Маск не просто витрачає особистий час на соцмережу, а й залучав до розв'язання деяких завдань у своїй новій компанії співробітників Tesla. Водночас він наголошує, що вони були зайняті цим у свій неробочий час і "на добровільній основі".

Маск заявив, що сподівається завершити реструктуризацію компанії до кінця поточного тижня.

Раніше бізнесмен писав, що керуватиме Twitter, поки "він не стане сильним", і це має зайняти якийсь час. Водночас на запитання у коментарях він уточнив, що не має наміру бути генеральним директором соцмережі.

Нагадаємо, Ілон Маск звільнив розробника Twitter через твіт. Програміст Ерік Фронхефер посперечався з новим шефом і був звільнений за лічені хвилини.

Також бізнесмен заявив, що у соціальній мережі, головною фішкою якої є лаконічні повідомлення, з'являться довгі тексти.