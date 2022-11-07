Ілон Маск заявив, що у Twitter з'являться довгі тексти

28 жовтня Маск офіційно купив соцмережу і відразу розпочав масштабні нововведення.

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У своєму акаунті у Twitter його новий власник 51-річний американський підприємець та мільярдер Ілон Маск оголосив про те, що в соціальній мережі незабаром з'явиться можливість прикріплювати довгий текст до твітів. За словами мільярдера, це дозволить "покінчити з абсурдними скриншотами із нотаток".

Також Маск заявив, що найближчим часом запровадять монетизацію для авторів будь-якого виду контенту.

Раніше Ілон Маск пояснив масові звільнення у компанії Twitter.

Перед цим власник Tesla та SpaseX анонсував платну послугу "синьої галочки", що верифікує справжність облікового запису. Здебільшого їх дають відомим людям, на яких часто створюють фейкові сторінки у соцмережах. Маск зазначив, що за місяць потрібно буде платити 20 доларів (близько 800 грн), щоб біля імені людини красувалася офіційна позначка соцмережі.

Після підняття хвилі хейту в соцмережі та прямого невдоволення відомого письменника Стівена Кінга, позиція Маска швидко змінилася. Він почав торгуватися та опустив ціну до 8 доларів.

Нагадаємо, після покупки відомої соцмережі Ілон Маск заблокував там свою колишню дівчину, акторку Ембер Герд.

Також Фокус писав про святкування Геловіну 2022 року Ілоном Маском та його родиною.