Акаунт Ембер Герд зник, коли її колишній хлопець Ілон Маск купив Twitter

Герд і Маск зустрічалися два роки та розлучилися у 2018 році.

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Схоже, мало хто зі знаменитостей хоче платити за верифікацію свого облікового запису у Twitter, як запропонував Ілон Маск, і підтримують Стівена Кінга в його переконанні, що це саме Ілон повинен платити їм за те, що вони спілкуються в цій соцмережі. Навіть його колишня дівчина Ембер Герд видалила свій обліковий запис після того, як Маск купив Twitter. Про це пише Daily Mail.

Акаунт Ембер Герд у твіттері зник через кілька днів після того, як Ілон Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів.

Генеральний директор Маск оголосив про низку змін як новий глава компанії. Зокрема, він заявив, що тепер за синю галочку, підтвердження особи користувача, доведеться платити 20 доларів на місяць.

Стівен Кінг заявив, що йому простіше піти, аніж платити, і це справа принципу. Його підтримав Вільям Шатнер, зірка серіалу "Стартрек", і багато інших селебриті.

Ілон Маск запропонував Кінгу знижку у 12 доларів, але той залишився непохитним.

А Ембер Герд, зважаючи на все, навіть вирішила не чекати на рішення колишнього хлопця та просто видалила аккаунт.

Пошук @realAmberHeard у четвер показав, що обліковий запис кінозірки відсутній.

Утім, користувачі вважають, що Ембер Герд могла видалити обліковий запис після скандальних судів із Джонні Деппом, інші підозрюють, що їй просто не надто приємно, що колишній хлопець тепер може керувати її обліковим записом і записами в ньому.

Нагадаємо, Герд і Маск почали зустрічатися у 2016 році, а через рік після таємних побачень оприлюднили свої стосунки.

У лютому 2018 року з'явилися повідомлення, що пара розлучилася назавжди. Нібито стосункам завадили постійні роз'їзди акторки та мільярдера по всьому світу.

"Ми хотіли б говорити за себе. Відстань дуже позначилася на наших стосунках, тому що ми не могли часто бачитися. Звичайно, всі стосунки мають свої злети ій падіння", — говорили тоді Герд і Маск.

Герд, Кінг і Шатнер — не єдині знаменитості, які заявили, що їм не подобаються нові правила Twitter.

Сценаристка "Анатомії Грей" Шонда Раймс сказала, що піде з платформи, якщо відбудуться зміни, як і співачка Тоні Брекстон.

51-річний Маск висував свою ідею про плату за синю галочку з того часу, як купив компанію, стверджуючи, що це покладе край нинішній системі "лордів і селян" на платформі соціальних мереж.

За повідомленням Bloomberg, нинішні власники синіх галочок отримають "пільговий період" у кілька місяців, перш ніж їх змусять або заплатити, або втратити свій знак верифікації.

Крім того, до кінця цього тижня Маск планує звільнити близько 3700 співробітників і відмовитися від політики "роботи з будь-якого місця" в спробі знизити витрати.