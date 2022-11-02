Ілон Маск зробить Стівену Кінгу знижку за верифікацію його облікового запису в Twitter

Тепер синя галочка в соцмережі коштує 20 доларів на місяць, але Кінг, у якого майже сім мільйонів читачів, заявив, що він краще піде, ніж платитиме.

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Ілон Маск, придбавши Twitter, вирішив запровадити деякі нововведення, він уже звільнив усіх топменеджерів, а тепер вирішив підзаробити на топових користувачах цієї соцмережі. Зірки та селебріті, чиї акаунти верифіковані та позначені синьою галочкою. Один із перших, хто збунтувався, Стівен Кінг. Про деталі конфлікту пише Daily Mail.

Своє обурення "король жахів" із 6,9 мільйонами читачів висловив просто. Він заявив: "20 доларів на місяць, щоб зберегти мою синю галочку? До біса це, вони повинні платити мені!".

Ілон Маск повідомив Стівену Кінгу, що 20 доларів на місяць за синю галочку — це "єдиний спосіб перемогти ботів", але він може скоротити плату до 8 доларів.

"Нам потрібно якось платити за рахунками! Twitter не може повністю покладатися на рекламодавців. Як щодо 8 доларів?" — написав Маск.

На що Стівен Кінг заявив, що справа не в грошах, а в принципі, відповідаючи на коментарі користувачів, що ціна не така вже й висока. І що просто піде з платформи, ніж платитиме.

[ + – ] Листування Ілона Маска та Стівена Кінга в соцмережах Фото: Скриншот

Мільярдер сподівається виконати свою обіцянку зробити платформу соціальних мереж прибутковою, ввівши плату для користувачів Twitter, які бажають зберегти свою піктограму підтвердження.

Незрозуміло, ціна вісім доларів — це спеціальна пропозиція виключно для Стівена Кінга, чи для решти селебріті теж.

Акторка, письменниця та комікеса Кеті Берк також заявила, що не платитиме, якщо на платформі буде введено плату.

Серед інших знаменитостей, які пригрозили бойкотувати Twitter, опинилися телесценаристка Шонда Раймс, акторки Міа Ферроу, Теа Леоні та Джаміла Джаміль, а також автори й активісти Шон Кінг та Емі Сіскінд.

Джордж Такеї, який зіграв Хікару Сулу в "Зоряному шляху", також сказав, що швидше за все піде з Twitter.

Підприємець Джейсон Калаканіс опублікував у понеділок опитування, в якому запитував людей, чи платитимуть вони 5, 10 або 15 доларів на місяць, або ж узагалі відмовляться оплачувати синю галочку. Приблизно 81% заявили, що не платитимуть.

"Цікаво", — написав Маск у відповідь на опитування.

Нагадаємо, значок синьої галочки дозволяє іншим користувачам твітера переконатись, що інші користувачі є тими, за кого себе видають. Ця функція завжди була безкоштовною з моменту створення Twitter, але Маск обіцяє все змінити.

Ілон Маск купив Twitter 27 жовтня після довгої і хаотичної історії, яка розпочалася ще в квітні 2022 року.