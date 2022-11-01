$20 за синю галочку: Стівен Кінг з 6,9 млн підписників пригрозив залишити Twitter

Відомий письменник обурився, що Ілон Маск хоче почати стягувати плату з користувачів за верифікацію на платформі. У відповідь новий гендиректор Twitter почав торгуватися.

Related video

Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск, який призначив себе генеральним директором Twitter, вирішив стягувати з користувачів платформи плату за верифікацію. Як повідомляє шведське видання Expressen, вартість синьої галочки поруч з ім'ям складатиме 20 доларів на місяць. Однак така ініціатива Маска влаштовує далеко не всіх користувачів, серед них відомий письменник Стівен Кінг.

Журналісти пишуть, що багато клієнтів незадоволені такою ідеєю нового генерального директора Twitter і оголосили, що вони залишать сервіс, якщо їм доведеться платити. Серед таких і письменник Стівен Кінг, який має 6,9 мільйона підписників. Він написав на своїй сторінці, що якщо Маск введе плату за "синю галочку", він піде.

"20 доларів на місяць, щоб зберегти мій синій значок? Чорт забирай, вони повинні заплатити мені. Якщо це введуть, я піду", — заявив письменник.

У відповідь Маск написав, що його новій придбаній компанії треба якось платити за рахунками і запропонував поторгуватися.

"Нам потрібно якось платити за рахунками! Twitter не може повністю покладатися на рекламодавців. Як щодо 8 доларів?" — запропонував Маск.

Бізнесмен також пообіцяв у розгорнутішій формі пояснити користувачам, чому Twitter братиме гроші за верифікацію, але зараз лише зазначив, що це необхідно, щоб позбавитися "ботів і тролів".

"Я докладніше поясню причини до того, як це реалізують. Це єдиний спосіб перемогти ботів і тролів", — написав Маск.

Раніше Ілон Маск розпустив правління та звільнив кількох високопосадовців, намагаючись взяти компанію під свій контроль.

"Такі особи, які були директорами Twitter до набуття чинності злиття, більше не є директорами Twitter: Брет Тейлор, Параг Агравал, Омід Кордестані, Девід Розенблатт, Марта Лейн Фокс, Патрік Пічетт, Егон Дурбан, Фей-Фей Лі та Мімі Алемаєоу", — йдеться у заяві Маска.

Водночас Маск повідомив, що розпуск ради директорів компанії має тимчасовий характер, тому він не залишиться назавжди єдиним членом ради.

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що придбана ним на 44 млрд доларів компанія Twitter сформує раду з модерації контенту, до якої увійдуть фахівці з різними поглядами. За словами американського бізнесмена, краса Twitter у тому, що він розширює можливості громадянської журналістики, оскільки користувачі можуть поширювати новини без упередженості.