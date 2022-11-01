$20 за синюю галочку: Стивен Кинг c 6,9 млн подписчиками пригрозил покинуть Twitter

Известный писатель возмутился тем, что Илон Маск хочет начать взимать плату с пользователей за верификацию на платформе. В ответ новоиспеченный гендиректор Twitter начал торговаться.

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, который назначил себя генеральным директором Twitter, решил взимать с пользователей платформы плату за верификацию. Как сообщает шведское издание Expressen, стоимость синей галочки рядом с именем будет составлять 20 долларов в месяц. Однако такая инициатива Маска устраивает далеко не всех пользователей — среди них известный писатель Стивен Кинг.

Журналисты пишут, что многие клиенты недовольны такой идеей нового генерального директора Twitter и объявили, что они покинут сервис, если им придется платить. В числе таких и писатель Стивен Кинг, у которого 6,9 миллионов подписчиков. Он написал на своей странице, что если Маск введет плату за "синюю галочку" он уйдет.

"20 долларов в месяц, чтобы сохранить мой синий значок? Черт возьми, они должны заплатить мне. Если это будет учреждено, я уйду", — заявил писатель.

В ответ Маск написал, что его новой приобретенной компании надо как-то платить по счетам, и предложил поторговаться.

"Нам нужно как-то платить по счетам! Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет 8 долларов?" — предложил Маск.

Бизнесмен также пообещал в более развернутой форме объяснить пользователям, почему Twitter будет брать деньги за верификацию, но на данный момент лишь отметил, что это необходимо, чтобы избавиться от "ботов и троллей".

"Я более подробно объясню причины до того, как это будет реализовано. Это единственный способ победить ботов и троллей", — написал Маск.

Ранее Илон Маск распустил правление и уволил нескольких высокопоставленных лиц, пытаясь взять компанию под свой контроль.

"Следующие лица, которые были директорами Twitter до вступления в силу слияния, больше не являются директорами Twitter: Брет Тейлор, Параг Агравал, Омид Кордестани, Дэвид Розенблатт, Марта Лейн Фокс, Патрик Пичетт, Эгон Дурбан, Фей-Фей Ли и Мими Алемайеоу", — говорится в заявлении Маска.

В то же время Маск сообщил, что роспуск совета директоров компании носит временный характер, поэтому он не останется навсегда единственным членом совета.

Напомним, Илон Маск заявил, что приобретенная им на 44 млрд долларов компания Twitter сформирует совет по модерации контента, в который войдут специалисты с самыми разными точками зрения. По словам американского бизнесмена, прелесть Twitter в том, что он расширяет возможности гражданской журналистики, поскольку пользователи могут распространять новости без предвзятости.