"Жодних важливих рішень": Маск заявив, що Twitter сформує раду з модерації контенту

Ілон Маск також розповів про головну перевагу соцмережі перед конкурентами.

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Відомий підприємець і мільярдер Ілон Маск заявив, що придбана ним на 44 млрд доларів компанія Twitter сформує раду з модерації контенту, до якої увійдуть фахівці з різними точками зору. Про це він написав у себе в Twitter.

"До скликання цієї ради не прийматиметься жодних важливих рішень щодо утримання або відновлення акаунту", — написав Маск.

Зазначимо, що раніше підприємець опублікував пост, у якому повідомив про те, що "пташка" тепер вільна.

Також Маск заявляв, що принад Twitter у тому, що він розширює можливості громадянської журналістики — люди можуть розповсюджувати новини без упередженості істеблішменту.

Що таке Twitter?

Twitter — це соціальна мережа, що є сервісом мікроблогів. Повідомлення, які залишають користувачі, відомі як "твіти". Він був розроблений та запущений у 2006-му році в США. У 2013 році він увійшов до десятки найвідвідуваніших сайтів і був названий "SMS інтернету". У 2019 році кількість користувачів Twitter 300 млн.

Раніше Фокус повідомляв, що Маск завершив операцію з покупки Twitter і звільнив топ-менеджерів компанії. Після кількох місяців юридичних суперечок американський мільярдер Ілон Маск завершив угоду. Угода завершилася 27 жовтня після хаотичної саги, яка почалася після того, як мільярдер оголосив про покупку компанії у квітні.

Ще нагадаємо, що Ілон Маск прийшов у штаб-квартиру Twitter із раковиною. В опублікованому в мережі ролику власник американського сервісу мікроблогів та соцмережі у гарному настрої несе раковину та спілкується з оператором.

Також повідомлялося, що Ілон Маск звинуватив американську освіту в його поганих стосунках із дочкою. Бізнесмен виховує сімох дітей, проте ходять чутки ще про двох близнюків від співробітниці його компанії.