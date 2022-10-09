Ілон Маск звинуватив американську освіту в його поганих стосунках з донькою

Бізнесмен виховує сімох дітей, проте ходять чутки ще про двох близнят від співробітниці його компанії.

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Американський підприємець та мільярдер Ілон Маск розкритикував американську освіту. Про це пише Financial Times.

У своєму новому інтерв'ю засновник Tesla та SpaceX зізнався, що звинувачує американську освіту в поганих стосунках зі своєю донькою Вівіан, котра оголосила себе трансгендерною персоною.

На думку найбагатшої людини у світі, через "неомарксистів" в елітних навчальних закладах США сформувалася атмосфера, що налаштувала його дитину про нього.

[ + – ] Ілон Маск із синами від першого шлюбу Фото: татуировки

"Це повний комунізм . . . і загальне відчуття, що якщо ти багатий, то ти злий. Це [стосунки] можуть змінитися, але у мене дуже хороші стосунки з усіма іншими [дітьми]. Неможливо виграти їх усіх", — розповідає мільярдер.

[ + – ] Ілон Маск із сином від Граймс Фото: Getty Images

Зазначимо, що 51-річний Ілон Маск — багатодітний батько. Від останнього його союзу зі співачкою Граймс народилося двоє дітей. Від першої дружини підприємця Джастін Вілсон підростають п'ятеро синів (один з яких оголосив себе трансгендером). Також ширяться чутки, начебто нещодавно співробітниця бізнесмена народила йому близнят, що сам Ілон Маск заперечувати не став.

18-річний Ксав'єр Олександр Маск на початку осені 2022 змінив стать і взяв ім'я Вівіан Дженна Вілсон. Дитина американського мільярдера вже встигла відростити собі груди.

Нагадаємо, Ілон Маск після скандальних порад Україні описав "план миру" для Китаю та Тайваню.

Також Фокус писав про меми, які створили українці у відповідь на твіт Ілона Маска з пропозицією піти на поступки Росії.