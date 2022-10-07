Війна неминуча: Ілон Маск "вирішив" питання Тайваню та Китаю

Американський бізнесмен продовжує геополітичні роздуми. Його нова ідея — зробити Тайвань особливим адмінрайоном Китаю за моделлю Гонконгу та Макао, щоб запобігти воєнному конфлікту.

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Американський мільярдер, гендиректор компаній Tesla та Space X Ілон Маск запропонував зробити з Тайваню спеціальний адміністративний район Китаю. Таку ідею він озвучив у інтерв'ю британській газеті Financial Times.

Новий район Тайвань має бути зроблений за прикладом Гонконгу та Макао, сказав бізнесмен і додав, що війна через Тайвань неминуча. За його оцінками, світова економіка у разі війни Китаю з Тайванем втратить близько 30% ВВП.

"Tesla буде залучена в будь-який конфлікт. Але завод у Шанхаї, як і раніше, зможе постачати продукцію клієнтам у Китаї. У Apple точно будуть дуже великі проблеми", — зауважив мільярдер.

[ + – ] Ілон Маск у Шанхаї на презентації автомобіля Tesla Model 3 китайського виробництва

Статус Тайваню як спеціальної адміністративної зони влаштує не всіх гравців, упевнений Ілон Маск.

"Ймовірно, насправді у них (Тайваню і Китаю, — ред.) могла б бути м'якша домовленість, ніж з Гонконгом", — продовжив він.

Маск каже, що Пекін не схвалив розгортання супутникового зв'язку Starlink в Україні, щоб допомогти військовим обійти відключення Росії від Інтернету. Пекін домагався гарантій того, що Маск не продаватиме Starlink у Китаї.

Ілон Маск в інтерв'ю зізнався, що часто "дуріє" у Twitter. Іноді його записи завдають йому неприємностей, які мільярдер порівнює зі пострілом самому собі в ногу.

"Я вважаю самовираження у Twitter своєрідною терапією. Це спосіб донести інформацію до громадськості", — підсумував гендиректор Tesla.

Зазначимо, що нещодавно Ілон Маск намагався "примирити" Україну та Росію. Київ, на думку бізнесмена, має визнати Крим російським, постачати туди воду та повторити "референдуми" на тимчасово окупованих територіях під наглядом ООН.

У Білому домі поставили під сумнів "мирний план" Ілона Маска та заявили, що Вашингтон не говоритиме про Україну без українців.

Росія, на думку Ілона Маска, пішла на анексію південних українських областей для відновлення подачі води до Криму. Користувачі соцмережі пропонували мільярдеру відвідати Крим.