У Білому домі відповіли на "мирні ініціативи" Ілона Маска щодо України (відео)

Спікерка президента США Карін Жан-П'єр заявила, що вирішити питання дипломатичного вирішення конфлікту Вашингтон надає українському народу.

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Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр 4 жовтня прокоментувала публікації американського мільярдера Ілона Маска, в яких він запропонував Україні завершити війну та відмовитися від Криму. За її словами, Вашингтон займає у цьому питанні чітку позицію і не говоритиме про Україну без українців.

У процесі брифінгу журналісти поставили питання про "мирний план" Ілона Маска, який враховує передавання Росії Криму та повторення "голосувань" на окупованих територіях, але під наглядом ООН. При цьому вони натякнули, що американський бізнесмен розповсюджує російську пропаганду.

"Ми були дуже зрозумілі в цьому питанні. Це їхнє рішення, коли справа стосується будь-якої дипломатії чи переговорів із цього приводу. І тому я залишаю це на розсуд українського народу", — заявила Жан-П'єр.

Спікерка Білого дому наголосила, що рішення щодо суверенітету, свободи та демократії ухвалюватиметься разом з українцями.

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Король хайпу. Як Ілон Маск заробляє на скандальних твітах

Жан-П'єр додала, що на доказ підтримки України США постачають безпрецедентну кількість зброї та техніки, які українські збройні сили ефективно використовують з метою повернути свої незаконно захоплені Росією території. За її словами, США надають Україні новий пакет допомоги в галузі безпеки на суму 625 мільйонів доларів, який враховує 4 РСЗВ HIMARS, 32 гаубиці, 200 протимінних машин та сотні тисяч артилерійських і мінометних боєприпасів.

[ + – ] Брифінг прессекретарки Карін Жан-П'єр, 4 жовтня 2022 року

Нагадаємо, що генеральний директор компаній Tesla та Space X Ілон Маск опублікував твіт з опитуванням про майбутнє тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Він порадив тим, хто дбає про український народ шукати мирні шляхи врегулювання конфлікту.

Згодом він прокоментував публікацію президента України Володимира Зеленського. Бізнесмен заявив, що все ще підтримує Україну, проте стурбований ескалацією війни.