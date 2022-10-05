В Белом доме ответили на "мирные инициативы" Илона Маска по Украине (видео)

Спикер президента США Карин Жан-Пьер заявила, что решить вопрос о дипломатическом решении конфликта Вашингтон предоставляет украинскому народу.

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 4 октября прокомментировала публикации американского миллиардера Илона Маска, в которых он предложил Украине завершить войну и отказаться от Крыма. По ее словам, Вашингтон занимает в этом вопросе ясную позицию и не станет говорить об Украине без украинцев.

В ходе брифинга журналисты задали вопрос, о "мирном плане" Илона Маска, который включает в себя передачу России Крыма и повторение "голосований" на оккупированных территориях, но под наблюдением ООН. При этом они намекнули, что американский бизнесмен распространяет российскую пропаганду.

"Мы были очень ясны в этом вопросе. Это их решение, когда дело касается любой дипломатии или переговоров по этому поводу. И поэтому я оставляю это на усмотрение украинского народа", — заявила Жан-Пьер.

Спикер Белого дома подчеркнула, что решение относительно, суверенитета, свободы и демократии будет приниматься вместе с украинцами.

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Жан-Пьер добавила, что в доказательство поддержки Украины, США поставляют беспрецедентное количество оружия и техники, которые украинские вооруженные силы эффективно используют с целью вернуть свои незаконно захваченные Россией территории. По ее словам, США предоставляют Украине новый пакет помощи в области безопасности на сумму 625 миллионов долларов, который включает 4 РСЗО HIMARS, 32 гаубицы, 200 противоминных машин и сотни тысяч артиллерийских и минометных боеприпасов.

[ + – ] Брифинг пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, 4 октября 2022 года

Напомним, что генеральный директор компаний Tesla и Space X Илон Маск опубликовал пост с опросом о будущем временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Он посоветовал тем кто заботится об украинском народе искать мирные пути урегулирования конфликта.

Позже он прокомментировал публикацию президента Украины Владимира Зеленского. Бизнесмен заявил, что все еще поддерживает Украину, однако обеспокоен эскалацией войны.