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Король хайпу. Як Ілон Маск заробляє на скандальних твітах

"Маск — геніальний продавець повітря. Він робить мільярди з хайпу. Вартість його акцій — це хайп. Він популярний, його акції зростають. Він генерує ідеї, його акції зростають". Думка.

Сергій Фурса
Сергій Фурса
Інвестбанкір із Dragon Capital
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Фото: Bloomberg | Ілон Маск
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Ілон Маск візіонер, винахідник та підприємець. Це все правда. Але не це зробило його найбагатшою людиною світу. Насамперед він геніальний продавець. Продавець повітря.

Маск — геніальний продавець повітря. Він робить мільярди із хайпу. Вартість його акцій — це хайп. Він популярний, його акції зростають. Він генерує ідеї, його акції зростають.

Тесла — це хайп. Так, це хороший продукт. Але вартість Тесли не відповідає виробництву Тесли. Маск зробив Теслу найдорожчою компанією світу з виробництва автомобілів. Капіталізація Тесла більше, ніж всіх інших автовиробників. А виробляє Тесла набагато менше машин, ніж кожна з компаній-конкурентів. На порядок.

Чому ж таке можливе? Чому Тесла коштує дорожче, ніж будь-яка можлива економічно обґрунтована та помножена на 10 вартість його компанії? Хайп. У світі безкоштовних грошей та надутих бульбашок вирішує саме хайп.

Маск знає про хайп усе. Він уміє осідлати хайп. І він знає, як привертати увагу публіки. Як продавати публіці навіть квитки на безжиттєву планету в один кінець.

Маск вміє використовувати громадський простір, щоб привертати увагу. І щоб відволікати його від важливого. Що сталося сьогодні, коли ринки дуже сильні, всі акції зростають у ціні, а Тесла різко падає? Маск не хоче, щоб говорили про причину падіння. Маск хоче, щоб говорили про щось інше. І він робить твітти про Крим та компроміс із Путіним. Знаючи яку реакцію це викличе у преси.

Цей твіт не для українців. І цей твіт не спричинив падіння вартості акцій. Все-таки світ не україноцентричний. Але падіння вартості акцій призвело до цієї теми. До цього твіта.

Чому саме цю тему обрав Маск? Може тому, що він трампіст і поєднує приємне з корисним? Недаремно син Трампа нещодавно робив твіт про те, що США мають триматися осторонь війни і не накликати біду третьої світової заради України. І Трамп точно зробить цю тему важливою у межах своєї реконкісти за Білий Дім. America first — це ще й про ізоляцію, подалі від світових проблем.

А може, тому що він точно знає, що зачіпає нерв, знає, що це дешева маніпуляція? І хоче, щоб усі йому про це сказали. Щоб усі тільки про це й говорили.

Підло? Так. Але чому ви вирішили, що Маск не здатний на підлість? Нещодавня історія із покупкою твіттера показала, що Маск здатний на брудну гру.

Цей твіт не був для українців. І навіть не для Путіна або, прости господи, його друга за листуванням Рогозіна. Цей твіт — наживка. Для преси. Для американців. Цей твіт був для Ілона Маска. Лише бізнес, нічого особистого.

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