Илон Маск обвинил американское образование в его плохих отношениях с дочерью

Бизнесмен воспитывает семерых детей, однако ходят слухи еще о двух близнецах от сотрудницы его компании.

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подверг критике американское образование. Об этом пишет Financial Times.

В своем новом интервью основатель Tesla и SpaceX признался, что обвиняет американское образование в плохих отношениях со своей дочерью Вивиан, объявившей себя трансгендерной персоной.

По мнению самого богатого человека в мире, из-за "неомарксистов" в элитных учебных заведениях США сформировалась атмосфера, настроившая его ребенка против него.

[ + – ] Илон Маск с сыновьями от первого брака Фото: Getty

"Это полный коммунизм ... и общее ощущение, что если ты богат, то ты злой. Это [отношения] могут измениться, но у меня очень хорошие отношения со всеми остальными [детьми]. Невозможно выиграть их всех", — рассказывает миллиардер.

[ + – ] Илон Маск с сыном от Граймс Фото: Getty Images

Отметим, что 51-летний Илон Маск – многодетный отец. От последнего его союза с певицей Граймс родилось двое детей. От первой жены предпринимателя Джастин Уилсон подрастают пять сыновей (один из которых объявил себя трансгендером). Также ходят слухи, будто недавно сотрудница бизнесмена родила ему близнецов, что сам Илон Маск возражать не стал.

18-летний Ксавьер Александр Маск в начале осени 2022 сменил пол и взял имя Вивиан Дженна Уилсон. Ребенок американского миллиардера уже успел отрастить себе грудь.

Напомним, Илон Маск после скандальных советов для Украины описал "план мира" для Китая и Тайваня.

Также Фокус писал о мемах, которые создали украинцы в ответ на твит Илона Маска с предложением пойти на уступки России.