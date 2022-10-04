Битва под Теслой. Украинцы создают мемы о твите Илона Маска

Пользователи Сети готовы отдавать свои теслы, купить Twitter и учебник по истории для бизнесмена.

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Накануне американский предприниматель и миллиардер Илон Маск спровоцировал волну хейта в Сети своим твитом о предполагаемом окончании войны в Украине. Бизнесмен предложил украинцам отдать РФ Крым, восстановить водоснабжение на полуостров и остаться нейтральными. Однако пользователи Сети за считанные минуты "разнесли" самого богатого человека мира и традиционно стали создавать мемы.

Сначала Сергей Притула объявил о новом сборе "На учебник истории для Илона Маска", "сдача" с которого пойдет на обеспечение потребностей украинских военных. Менее чем за сутки украинцы собрали более двух миллионов гривен.

Впоследствии пользователи Twitter вспомнили, что мать бизнесмена Мэй Маск – модель и писательница. Поэтому дали ее популярной книге новое название – "Женщина, воспитавшая идиота".

В частности, "твиттеряне" обратили внимание на компанию миллиардера Tesla, которая выпускает электрокары. Акции предприятия упали в считанные минуты, а владельцы машин бренда начали предлагать их за репост. К флешмобу присоединился и украинский певец Владимир Дантес.

Также популярные украинские бренды объявили акцию на новый промокод "Илон Маск", однако после его применения придется заплатить на 20% больше. А издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га" попросило отдать книгу, которую раньше читал бизнесмен.

В частности, украинцы решили не приглашать на день победы Илона Маска и Папу Римского, который ранее делал похожие публичные заявления с призывом к миру.

А некоторые назвали громкий скандал в Сети "Битвой под Теслой".

В свою очередь Владимир Зеленский запустил собственный опрос в соцсети, в котором спросил, какой Илон Маск нравится украинцам больше — поддерживающий Украину или Россию.

Интересно, что твит президента Украины собрал в разы больше лайков, чем публикация американского миллиардера.

Также украинцы пошутили, что Илон Маск читает книги о "Новороссии" и предложили выкупить Twitter, чтобы удалить из него предпринимателя.

Не обошлось и без мемов о Петре Порошенко. Пользователи призвали "армию порохоботов" присоединиться к информационной обороне и пошутили, что экс-президент Украины и Илон Маск уже вылетели вместе в Минск.

Отдельно выделили тему старлинков, которыми активно пользуются украинские военные. Впрочем, это не помешало украинцам выразить свой протест довольно влиятельному человеку в соцсетях и мире.

"Если исчезну из Сети, значит, Илон Маск обиделся и выключил нам старлинки", — пишут пользователи Twitter.

Также вспомнили и о бывшей девушке бизнесмена, актрисе Эмбер Херд. Пару несколько раз замечали на свиданиях в период, когда звезда "Аквамена" еще состояла в браке с Джонни Деппом. Основатель SpaceX даже должен был свидетельствовать в суде во время развода звездных супругов, однако отказался давать свой комментарий.

Кроме того, фанаты актрисы вспомнили, как она сходила в туалет на кровать Джонни Деппа, и предложили ей сделать это на постели своего другого бывшего бойфренда.

Вершинкой на торте стало изображение Илона Маска на месте Виктора Медведчука, которого поймала СБУ 12 апреля 2022. Тогда мемов о внезапном аресте кума Путина было не меньше.

Напомним, Илон Маск после поднятия волны бунта в Сети отметил, что до сих пор поддерживает Украину.

Также Фокус писал о том, как Илон Маск зарабатывает на своих скандальных твитах.