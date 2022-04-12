С делом Стуса, Кадыровым и "золотом вагоне". Появились мемы о задержании Медведчука (фото)

Украинские спецслужбы показали фото задержанного кума президента России Виктора Медведчука в форме ВСУ и в наручниках. Соцсети быстро отреагировали шутками. Фокус представляет самые колоритные мемы об этом событии.

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Президент Украины Владимир Зеленский вечером 12 апреля сообщил о проведении операции по задержанию нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента России Виктора Медведчука. Он опубликовал фотодоказательство – Медведчук с растрепанными волосами сидит на стуле в наручниках в форме Вооруженных сил Украины.

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Еще одну фотографию задержанного Медведчука опубликовала Служба безопасности Украины.

"Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на страну-агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия. Можешь даже одеть украинскую военную форму для маскировки. Но поможет ли это убежать от наказания? Оковы ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты", – подписал фото пресс-служба СБУ.

[ + – ] Медведчук в наручниках

Глава СБУ Иван Баканов поблагодарил всех сотрудников спецслужбы, которые провели "блестящую и опасную многоуровневую спецоперацию".

Пользователи соцсетей придумали оригинальные мемы на тему задержания "оппозиционера". Его сравнивали с оказавшимися в плену российскими оккупантами и поставили на уровень президентов Беларуси и России.

Медведчука изобразили слушателем заявлений и фантазий Александра Лукашенко.

Авторы шуток напомнили о связи пятого президента Украины Петра Порошенко и задержанного нардепа.

А тут Медведчука можно увидеть с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который с пулеметом помолился на заправке Роснефти. Пользователи соцсетей иронизировали насчет его "золотого вагона" в Пуще-Водице.

Нардепа изобразили как попавшего в плен солдата армии РФ, который рассказывает, как приехал в Украину "на военные учения". А украинская "Википедия" в статье о Медведчуке уже изменила его фотографию.

Вторая фотография от СБУ тоже стала предметом шуток. Авторы намекают, что следующим наручники наденет Путин.

Отметим, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков усомнился в правдивости информации о задержании Виктора Медведчука.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Медведчук останется жить только если сядет в украинскую тюрьму. В России его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно лгал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны, считает он.

Отметим, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста на третий день после начала полномасштабной войны России против Украины. В Центре противодействия коррупции говорили, что ему помог замглавы ОП Олег Татаров.

Жена нардепа Оксана Марченко выехала из Украины через белорусскую границу.