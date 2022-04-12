З дідом Стуса, з Кадировим на заправці та "золотий вагон". З'явилися меми про затримання Медведчука (фото)

Служба безпеки України показала фото затриманого кума президента Росії Віктора Медведчука у формі ЗСУ та у наручниках. Соцмережі швидко відреагували жартами. Фокус представляє найяскравіші меми про цю подію.

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Президент України Володимир Зеленський увечері 12 квітня повідомив про проведення операції із затримання нардепа від "Опозиційної платформи — За життя", кума президента Росії Віктора Медведчука. Він опублікував фотодоказ — Медведчук із розпатланим волоссям сидить на стільці у наручниках та у формі Збройних сил України.

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Ще одну фотографію затриманого Медведчука опублікувала Служба безпеки України.

"Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на країну-агресора. Ти можеш переховуватися від правосуддя. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування. Але чи це допоможе втекти від покарання? Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти", — підписала фото пресслужба СБУ.

[ + – ] Медведчук у наручниках

Голова СБУ Іван Баканов подякував усім співробітникам спецслужби, які провели "блискучу та небезпечну багаторівневу спецоперацію".

Користувачі соцмереж придумали оригінальні меми на тему затримання "опозиціонера". Його порівнювали з російськими окупантами, що опинилися в полоні, і поставили на рівень президентів Білорусі та Росії.

Медведчука зобразили слухачем заяв та фантазій Олександра Лукашенка.

Автори жартів нагадали про зв'язок п'ятого президента України Петра Порошенка та затриманого нардепа.

А тут Медведчука можна побачити із головою Чечні Рамзаном Кадировим, який із кулеметом помолився на заправці Роснафти. Користувачі соцмереж іронізували щодо його "золотого вагона" у Пущі-Водиці.

Нардепа зобразили як солдата армії РФ, який потрапив у полон, і розповідає, як приїхав в Україну "на військові навчання". А українська "Вікіпедія" у статті про Медведчука вже змінила його фотографію.

Друга фотографія від СБУ також стала предметом жартів. Автори натякають, що наступним кайданки вдягне Путін.

Зазначимо, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков засумнівався у правдивості інформації щодо затримання Віктора Медведчука.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Медведчук житиме лише якщо сяде в українську в'язницю. У Росії його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в результаті стала одним із ініціаторів війни, вважає він.

Зазначимо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту третього дня після початку повномасштабної війни Росії проти України. У Центрі протидії корупції говорили, що йому допоміг заступник голови ОП Олег Татаров.

Дружина нардепа Оксана Марченко виїхала з України через білоруський кордон.