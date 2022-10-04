Битва під Теслою. Українці створюють меми про твіт Ілона Маска

Користувачі мережі готові віддавати свої тесли, викупити Twitter та підручник з історії для бізнесмена.

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Напередодні американський підприємець та мільярдер Ілон Маск спровокував хвилю хейту в мережі своїм твітом про ймовірне закінчення війни в Україні. Бізнесмен запропонував українцям віддати РФ Крим, відновити водопостачання на півострів та залишитися нейтральними. Проте користувачі мережі за лічені хвилини "рознесли" найбагатшу людину світу та традиційно почали створювати меми.

Спочатку Сергій Притула оголосив про новий збір "На підручник історії для Ілона Маска", решта з якого піде на забезпечення потреб українських військових. Менш як за добу українці зібрали два мільйони гривень.

Згодом користувачі Twitter пригадали, що матір бізнесмена Мей Маск — модель та письменниця. Тому дали її популярній книзі нову назву — "Жінка, яка виховала ідіота".

Зокрема "твітеряни" звернули увагу на компанію мільярдера Tesla, яка випускає електрокари. Акції підприємства впали за лічені хвилини, а власники машин бренду почали пропонувати їх за репост. До "флешмобу" долучився і український співак Володимир Дантес.

Також популярні українські бренди оголосили акцію на новий промокод "Ілон Маск", проте після його застосування доведеться заплатити на 20% більше. А книгарня "А-ба-ба-га-ла-ма-га" попросила віддати книгу, яку раніше читав бізнесмен.

Зокрема українці вирішили не запрошувати на день перемоги Ілона Маска та Папу Римського, який раніше робив схожі публічні заяви із закликом до миру.

А дехто назвав гучний скандал у мережі "Битвою під Теслою".

У свою чергу Володимир Зеленський запустив власне опитування у соцмережі, у якому запитав, який Ілон Маск подобається українцям більше — той, що підтримує Україну, чи той, що Росію.

Цікаво, що твіт президента України зібрав в рази більше лайків, ніж публікація американського мільярдера.

Також українці пожартували, що Ілон Маск читає книжки про "Новоросію" та запропонували викупити Twitter, аби видалити з нього підприємця.

Не обійшлося і без мемів про Петра Порошенка. Користувачі закликали "армію порохоботів" приєднатися до інформаційної оборони та пожартували, що експрезидент України та Ілон Маск вилетіли разом до Мінська.

Окремо виділили тему старлінків, якими активно користуються українські військові. Втім, це не стало завадою українцям висловити свій протест доволі впливовій людині у соцмережах та світі.

"Якщо зникну з мережі, значить, Ілон Маск образився і вимкнув нам старлінки", — пишуть користувачі Twitter.

Також пригадали і про колишню дівчину бізнесмена, акторку Ембер Герд. Пару кілька разів помічали на побаченнях у період, коли зірка "Аквамена" ще перебувала у шлюбі з Джонні Деппом. Засновник SpaceX навіть мав свідчити у суді під час розлучення зіркового подружжя, проте відмовився давати свій коментар.

Окрім цього, фанати акторки пригадали, як вона сходила в туалет на ліжко Джонні Деппа, та запропонували їй зробити це на ліжку свого іншого колишнього бойфренда.

Вершинкою на торті стало зображення Ілона Маска на місці Віктора Медведчука, якого зловила СБУ всередині квітня 2022. Тоді мемів про раптовий арешт кума Путіна було не менше.

Нагадаємо, Ілон Маск після підняття хвилі бунту у мережі зазначив, що досі підтримує Україну.

Також Фокус писав про те, як Ілон Маск заробляє на своїх скандальних твітах.