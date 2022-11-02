Илон Маск сделает Стивену Кингу скидку за верификацию его аккаунта в Twitter

Теперь синяя галочка в соцсети стоит 20 долларов в месяц, но Кинг, у которого почти семь миллионов подписчиков, заявил, что он лучше уйдет, чем будет платить

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Илон Маск, приобретя Twitter, решил ввести некоторые новшества, он уже уволил всех то-менеджеров, а теперь решил подзаработать на топовых пользователях этой соцсети. Звездах и селебрити, чьи аккаунты верифицированы и отмечены синей галочкой. Одним из первых взбунтовался Стивен Кинг. О деталях конфликта пишет Daily Mail.

Свое возмущение "король ужасов" с 6,9 миллионами подписчиков выразил просто. Он заявил: "20 долларов в месяц, чтобы сохранить мою синюю галочку? К черту это, они должны платить мне!".

Илон Маск сообщил Стивену Кингу, что 20 долларов в месяц за синюю галочку — это "единственный способ победить ботов", но он может сократить плату до 8 долларов.

"Нам нужно как-то платить по счетам! Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет 8 долларов?", — написал Маск.

На что Стивен Кинг заявил, что дело не в деньгах, а в принципе, отвечая на комментарии пользователей, что цена не так уж и высока. И что просто уйдет с платформы, чем будет платить.

[ + – ] Переписка Илона Маска и Стивена Кинга в соцсетях Фото: Скриншот

Миллиардер надеется выполнить свое обещание сделать платформу социальных сетей прибыльной, введя плату для пользователей Twitter, желающих сохранить свой значок подтверждения.

Неясно, цена в восемь долларов – это специальное предложение исключительно для Стивена Кинга, или для остальных селебрити тоже.

Актриса, писатель и комик Кэти Берк также заявила, что не будет платить, если на платформе будет введена плата.

Среди других знаменитостей, которые пригрозили бойкотировать Twitter оказались телесценарист Шонда Раймс, актрисы Миа Фэрроу, Теа Леони и Джамила Джамиль, а также авторы и активисты Шон Кинг и Эми Сискинд.

Джордж Такей, сыгравший Хикару Сулу в "Звездном пути", также сказал, что скорей всего уйдет из Twitter.

Предприниматель Джейсон Калаканис опубликовал в понедельник опрос, в котором спрашивал людей, будут ли они платить 5, 10 или 15 долларов в месяц, или вовсе откажутся оплачивать синюю галочку. Около 81% заявили, что не будут платить.

"Интересно", — написал Маск в ответ на опрос.

Напомним, значок синей галочки позволяет другим пользователям Твиттера убедиться, что другие пользователи являются теми, за кого себя выдают. Эта функция всегда была бесплатной с момента создания Twitter, но Маск обещает все изменить.

Илон Маск купил Twitter 27 октября после долгой и хаотичной истории, которая началась еще в апреле 2022 года.