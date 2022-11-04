Аккаунт Эмбер Херд исчез, когда ее бывший парень Илон Маск купил Twitter

Херд и Маск встречались два года и расстались в 2018 году

Related video

Похоже, мало кто из знаменитостей хочет платить за верификацию своего аккаунта в Twitter, как предложил Илон Маск и поддерживают Стивена Кинга в его убеждении, что это как раз Илон должен платить им за то, что они общаются в этой соцсети. Даже его бывшая девушка – Эмбер Херд удалила свой аккаунт после того, как Маск купил Twitter. Об этом пишет Daily Mail.

Аккаунт Эмбер Херд в Твиттере исчез через несколько дней после того, как Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов.

Генеральный директор Маск объявил о ряде изменений в качестве нового главы компании. В частности, он заявил, что теперь за синюю галочку, подтверждение личности пользователя, придется платить 20 долларов в месяц.

Стивен Кинг заявил, что ему проще уйти, чем платить, и это дело принципа. Его поддержал Уильям Шатнер, звезда сериала "Стартрек" и многие другие селебрити.

Илон Маск предложил Кингу скидку в 12 долларов, но тот остался непреклонен.

А Эмбер Херд, судя по всему, даже решила не дожидаться решения бывшего парня и просто удалила аккаунт.

Поиск @realAmberHeard в четверг показал, что учетная запись кинозвезды отсутствует.

Впрочем, пользователи считают, что Эмбер Херд могла удалить аккаунт после скандальных судов с Джонни Деппом, другие подозревают, что ей просто не слишком приятно, что бывший парень теперь может управлять ее аккаунтом и записями в нем.

Напомним, Херд и Маск начали встречаться в 2016 году, а спустя год после тайных свиданий обнародовали свои отношения.

В феврале 2018 года появились сообщения о том, что пара рассталась навсегда. Якобы, отношениям помешали постоянные разъезды актрисы и миллиардера по всему миру.

"Мы хотели бы говорить за себя. Расстояние очень сильно сказалось на наших отношениях, потому что мы не могли часто видеться. Конечно, у всех отношений есть свои взлеты и падения", — говорили тогда Херд и Маск.

Херд, Кинг и Шатнер – не единственные знаменитости, которые заявили, что им не нравятся новые правила Twitter.

Сценарист "Анатомии страсти" Шонда Раймс сказала, что уйдет с платформы, если произойдут изменения, как и певица Тони Брэкстон.

51-летний Маск выдвигал свою идею о плате за синюю галочку с тех пор, как купил компанию, утверждая, что это положит конец нынешней системе "лордов и крестьян" на платформе социальных сетей.

По сообщению Bloomberg, нынешние держатели синих галочек получат "льготный период" в несколько месяцев, прежде чем их заставят либо заплатить, либо потерять свой знак верификации.

Кроме того, к концу этой недели Маск планирует уволить около 3700 сотрудников и отказаться от политики "работы из любого места" в попытке снизить расходы.