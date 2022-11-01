Ілон Маск показав, як святкує Геловін з родиною (фото)

Підприємець залишив загадкою персону свого супергероя.

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51-річний американський бізнесмен та інвестор Ілон Маск показав, як святкує Геловін 2022 зі своєю родиною. У Twitter засновник Tesla та SpaceX поділився родинним рідкісним кадром.

"Геловін з моєю мамою", — підписав сімейний знімок підприємець.

На фото мільярдер позує в костюмі супергероя з мамою, американською моделлю та нутриціологом Мей Маск, та, судячи з усього, сестрою Тоскою.

Новий генеральний директор Twitter не розкрив, у костюм якого героя він одягнений, що збентежило його підписників. Кілька користувачів не змогли визначити, хто надихнув цей наряд, і вгадали імена кількох супергероїв Marvel і DC.

[ + – ] Ілон Маск

Тим часом 74-річна Мей Маск обрала для "найстрашнішого" свята року чорний шкіряний плащ та масивні черевики. Макіяж моделі також був виконаний у геловінських традиціях.

Окрім Ілона Маска, письменниця виховала доньку Тоску та сина Кімбала, які час від часу з'являються у неї в блозі.

Сам же 51-річний підприємець давно багатодітний батько. Він виховує дев'ятьох дітей від союзів з різними жінками.

Нагадаємо, Ілон Маск вирішив відсвяткувати Геловін 2022 у Румунії.

Також Фокус писав про покупку Ілоном Маском компанії Twitter.