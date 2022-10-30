Ілон Маск орендував Замок Дракули у Румунії для святкування Гелловіна

У замок Бран для вечірки з'їдуться селебріті та мільярдери, за чутками, приїде навіть Анджеліна Джолі.

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Ілон Маск, засновник Tesla і Space X, вирішив із шиком відзначити Гелловін у 2022 році і орендував найпридатніше для вечірки місце – знаменитий замок Бран, який також відомий як Замок Дракули. Про це пише PRO TV News.

Кого Ілон Маск, який із п'ятниці святкує придбання соцмережі Twitter, запросив на свою грандіозну вечірку – невідомо, але, за чутками, запрошення отримали актриси Анджеліна Джолі та диджейка Джулія Сандстром.

Остання явно прийняла запрошення, бо опублікувала дві піблукації в Instagram, підтвердивши, що перебуває у Румунії. У першому пості вона показала номер у готелі в Бухаресті, а в другому показала подорож околицями замку Бран, відомими як "Країна вампірів".

[ + – ] Джулія Сандстром у Бухаресті Фото: Скриншот [ + – ] Джулія Сандстром у Землях вампірів Фото: Скриншот

Очікується, що на вечірці буде і давній приятель Ілона Маска Пітер Тіль, засновник PayPal. А також, що несподівано Сергій Брін, засновник Google.

Адже нещодавно ходили чутки, що Маск і Брін посварилися після того, як Ілон нібито переспав з його дружиною.

Джерела повідомляють, що всі гості будуть розміщені у розкішному гостьовому будинку у замку Бран. Крім того, був запит на посадку кількох приватних гелікоптерів неподалік Замку Дракули.

Відповідно до тих самих джерел, у цьому районі відбудеться приватна вечірка за участю сотень гостей, голлівудських зірок, а також кількох мільярдерів та бізнесменів.

Нагадаємо, замок Бран було збудовано наприкінці XIII століття місцевими жителями за власні кошти, за що їх було звільнено від сплати податків до скарбниці держави протягом кількох століть. Замок на вершині скелі був стратегічною оборонною фортецею.

[ + – ] Замок Бран – найзнаменитіша пам'ятка Румунії. Фото: Скриншот

Він відомий своїми підземними ходами, залами та коридорами, які складають лабіринт та похмуру репутацію.

Згідно з легендою, саме тут ночував відомий воєвода Влад Цепеш-Дракула під час своїх походів, а місцевість, що оточувала замок Бран, була улюбленим місцем його полювання.

Отже, замок прозвали Замком Дракули і всіляко підтримують легенду про те, що саме тут він проводив свої криваві вампірські ритуали.

[ + – ] Замок Бран – найзнаменитіша пам'ятка Румунії. Фото: Скриншот

Нині замок належить його законному власнику, нащадку румунських королів, онуку королеви Марії, Домініку Габсбургу.

Ілону Маску є що відсвяткувати, крім Гелловіна в найкращій для цього обстановці. 28 жовтня він купив Twitter за 44 мільярди доларів і вже звільнив усіх топ менеджерів.