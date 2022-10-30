Илон Маск арендовал Замок Дракулы в Румынии для празднования Хэллоуина

В замок Бран для вечеринки съедутся селебрити и миллиардеры, по слухам, приедет даже Анджелина Джоли.

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Илон Маск, основатель Tesla и Space X, решил с шиком отметить Хэллоуин в 2022 году и арендовал самое подходящее для вечеринки место – знаменитый замок Бран, который также известен, как Замок Дракулы. Об этом пишет PRO TV News.

Кого Илон Маск, который с пятницы празднует приобретение соцсети Twitter, пригласил на свою грандиозную вечеринку – неизвестно, но, по слухам, приглашения получили актрисы Анджелина Джоли и диджей Джулия Сандстром.

Последняя явно приняла приглашение, потому что опубликовала два поста в Instagram, подтвердив, что находится в Румынии. В первом посте она показала номер в отеле в Бухаресте, а во втором показала путешествие по окрестностями замка Бран, известными, как "Страна вампиров".

[ + – ] Джулия Сандстром в Бухаресте Фото: Скриншот [ + – ] Джулия Сандстром в Землях вампиров Фото: Скриншот

Ожидается, что на вечеринке будет и давний приятель Илона Маска — Питер Тиль, основатель PayPal. А также, что неожиданно, Сергей Брин, основатель Google.

Ведь еще недавно ходили слухи, что Маск и Брин рассорились после того, как Илон якобы переспал с его женой.

Источники сообщают, что все гости будут размещены в роскошном гостевом доме в замке Бран. Более того, был запрос на посадку нескольких частных вертолетов неподалеку от Замка Дракулы.

Согласно тем же источникам, в этом районе состоится частная вечеринка с участием сотен гостей, голливудских звезд, а также нескольких миллиардеров и бизнесменов.

Напомним, замок Бран был построен в конце XIII века местными жителями за собственные средства, за что они были освобождены от уплаты налогов в казну государства в течение нескольких веков. Замок на вершине скалы был стратегической оборонной крепостью.

[ + – ] Замок Бран - самая знаменитая достопримечательность Румынии Фото: Скриншот

Он славится своими подземными ходами, залами и коридорами, которые составляют лабиринт и мрачной репутацией.

Согласно легенде, именно здесь ночевал известный воевода Влад Цепеш-Дракула во время своих походов, а местность, окружающая замок Бран, была излюбленным местом его охоты.

Так что замок прозвали Замком Дракулы и всячески поддерживают легенду о том, что именно тут он проводил свои кровавые вампирские ритуалы.

[ + – ] Замок Бран - самая знаменитая достопримечательность Румынии Фото: Скриншот

В настоящее время замок принадлежит его законному владельцу, потомку румынских королей, внуку королевы Марии, Доминику Габсбургу.

Илону Маску есть что отпраздновать, кроме Хэллоуина в наиболее подходящей для этого обстановке. 28 октября он купил Twitter за 44 миллиарда долларов и уже уволил всех топ-менеджеров.