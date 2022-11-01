Илон Маск показал, как празднует Хэллоуин с семьей (фото)

Предприниматель оставил загадкой персону своего супергероя.

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51-летний американский бизнесмен и инвестор Илон Маск показал, как празднует Хэллоуин 2022 со своей семьей. В Twitter основатель Tesla и SpaceX поделился семейным редким кадром.

"Хэллоуин с моей мамой", — подписал семейный снимок предприниматель.

На фото миллиардер позирует в костюме супергероя с мамой, американской моделью и нутрициологом Мэй Маск, и, судя по всему, сестрой Тоской.

Новый генеральный директор Twitter не раскрыл, в костюм какого героя он одет, что смутило его подписчиков. Несколько пользователей не смогли определить, кто вдохновил этот наряд и написали имена нескольких супергероев Marvel и DC.

[ + – ] Илон Маск

Тем временем 74-летняя Мэй Маск выбрала для "самого страшного" праздника года черный кожаный плащ и массивные ботинки. Макияж модели также был исполнен в хэллоуинских традициях.

Кроме Илона Маска, писательница воспитала дочь Тоску и сына Кимбала, которые время от времени появляются у нее в блоге.

Сам же 51-летний предприниматель давно многодетный отец. Он воспитывает девятерых детей от союзов с разными женщинами.

Напомним, Илон Маск решил отпраздновать Хэллоуин 2022 в Румынии.

Также Фокус писал о покупке Илоном Маском компании Twitter.